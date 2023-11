Tout le monde parle ne parle que de Disgaea 7 : Vows of the Virtueless ! L’engouement se propage pour le plus grand jeu de la série Disgaea, aussi bien pour les critiques que pour les fans.

« Un titre incroyablement convaincant, qu’on ne peut que recommander aux fans de RPG/stratégie. » – Nintendo Life

Score : 9/10

« L’effort mené pour améliorer les éléments des anciens jeux et l’ajout de mécanismes comme le Evil-Gacha ou la Jumbofication rendent l’expérience fraîche et amusante. » – Nook Gaming

Score : 9/10

« Une sélection de personnages incroyable, l’une de mes préférées. » – The Sixth Axis

Score : 9/10

Disgaea 7 : Vows of the Virtueless est disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et PC !

Informations :

Date de sortie : 6 octobre 2023

6 octobre 2023 Plateforme(s) : PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch

PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch Genre : Tactical RPG

Tactical RPG Joueur(s) : 1

1 Texte : Français

Français Voix : Anglais/Japonais

Anglais/Japonais PEGI : 12

12 Editeur : NIS America

NIS America Développeur : Nippon Ichi Software