Wario est de retour avec plus de 200 mini-jeux ultrarapides qui vous feront bouger comme jamais

2 novembre 2023 – Munissez-vous d’une paire de Joy-Con et préparez-vous à bouger* avec WarioWare: Move It!. Remuez, donnez des coups de poing, dansez, ondulez et faites même la révérence dans une multitude de mini-jeux bourrés de fun durant chacun quelques secondes. Prenez des attitudes hilarantes appelées Poses, comme la Pose confiante du Top model, ou encore la Pose Cocorico, qui vous donnera des allures de poulet. Visionnez la bande-annonce de présentation de WarioWare: Move It! (Nintendo Switch) pour avoir un aperçu des modes disponibles dans ce jeu, jouable en solo ou avec des amis**.

En mode Histoire, les joueurs doivent terminer différents stages possédant chacun son propre personnage, sa propre histoire et sa propre série de mini-jeux ultrarapides. Chaque stage possède également un certain nombre de Poses associées aux mini-jeux. Si vous disposez de deux paires de Joy-Con, vous pourrez jouer au mode Histoire avec un ami. À la fin de chaque stage, un boss vous attendra pour un affrontement spécial. À mesure que vous progresserez dans ce mode,vous déverrouillerez des stages supplémentaires et des mini-jeux qui vous feront bouger des pieds à la tête, comme le Méga-jeu du muscle, ou encore des stages plus exigeants comme Super difficile.

Une fois que vous avez joué à un mini-jeu, vous pouvez y rejouer à tout moment en mode Musée. Cette option est utile si vous voulez vous entraîner à un mini-jeu,ou si vous souhaitez augmenter le tempo pour voir à quel point le mini-jeu peut être fou et intense.

En mode local Fiesta, le jeu peut opposer de 2 à 4 joueurs**, chacun équipé d’un Joy-Con. Atteignez l’objectif sans vous faire changer en pierre dans Les yeux de Méduse, ou jouez à Plateau galactique, un jeu de plateau avec les règles très spéciales de Wario. Bougez avec vos amis dans des affrontements loufoques qui garantissent fun et amusement pour tout le monde. Vous trouverez notamment des jeux tels qu’Épreuve de survie, qui met à rude épreuve les muscles des joueursdans des mini-jeux rapides, ou encore Qui c’est qui joue, un jeu à 4 joueurs par équipes dans lequel une équipe doit observer l’autre, puis deviner lequel des deux adversaires joue réellement et lequel fait semblant. Il est même possible de découvrir qui suit les instructions aléatoires d’un étrange docteur dans Visite médicale.

WarioWare: Move It! est attendu sur Nintendo Switch ce vendredi. Remuez, donnez des coups de poing, dansez, ondulez et faites même la révérence dans plus de 200 mini-jeux hilarants qui ne durent chacun que quelques secondes. Jouez en solo ou avec un ami en mode Histoire, ou en compétition dans le mode Fiesta, quipeut accueillir de 2 à 4 joueurs.

* Lorsque vous jouez avec une manette Joy-Con détachée de votre console Nintendo Switch, veuillez utiliser la dragonne Joy-Con en l’installant conformément aux instructions de sécurité. Tenez les Joy-Con fermement sans les lâcher, sauf indication contraire. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment d’espace autour de vous lorsque vous jouez.

** Le jeu multijoueur nécessite un Joy-Con compatible par joueur. Des Joy-Con supplémentaires (vendus séparément) peuvent être nécessaires.