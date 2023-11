Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 7.11.0.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour un héros légendaire et une héroïne mythique

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Plumeria, Rêve indécent, et Dimitri, Roi Sauveur, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude de soutien

Doux rêves +

Portée : 1

Permet à la cible d’agir à nouveau et confère Atq/Vit/Déf/Rés +5,【Lame maudite】et l’effet suivant à la cible pendant un tour : « si l’unité initie le combat, l’unité effectue une double frappe ». Inflige Atq/Vit/Déf/Rés -5 aux ennemis les plus proches à 5 cases ou moins de la cible jusqu’à la fin de leur phase. (Ne peut être utilisé sur les unités possédant l’aptitude Chant ou Danse. Cette aptitude est traitée comme Chant ou Danse.)

【Lame maudite】

Les dégâts sont calculés avec la Déf ou la Rés de l’ennemi (la valeur la plus faible) pendant un tour en combat (cet effet s’applique également pour les dégâts infligés par les aptitudes spéciales déclenchées avant le combat)

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude C

Frein Atq/Rés

Inflige Atq/Rés -4 aux ennemis à 3 cases ou

moins pendant le combat.

Non compatible :

・ Aptitude A

Conflit Atq/Vit 4

Si l’unité ou l’ennemi initie le combat après s’être déplacé sur une case différente, confère un boost d’Atq/Vit pendant le combat équivalent à X +6. (X = nombre de cases parcourues depuis le point de départ jusqu’au point d’arrivée par celui qui a initié le combat ; 4 maximum.) Si X ≥ 2, neutralise les malus affectant Atq/Vit de l’unité pendant le combat.

Non compatible :

・ Aptitude B

Atrocité II

Si PV de l’ennemi ≥ 40 % au début du combat, inflige Atq/Vit/Déf -4 à l’ennemi, inflige des dégâts supplémentaires à hauteur de 25 % de l’Atq de l’unité (aptitudes spéciales à effet de zone exclues), et réduit les dégâts de la première attaque de l’ennemi de 40 % pendant le combat, et après le combat, inflige Atq/Vit/Déf/Rés -6 et【Négation】 à la cible et aux ennemis à 3 cases ou moins de la cible jusqu’à la fin de leur phase, et inflige compteur +1 à ces ennemis (ne s’applique pas si le compteur est déjà au maximum).

【Négation】

Compteur +1 par attaque pour la cible pendant le combat jusqu’à la fin de sa phase. (S’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique.)

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

Plumeria, Rêve indécent, et Dimitri, Roi Sauveur, ont de nouvelles armes à améliorer. Consultez la section intitulée « Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations » pour en savoir plus.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 7.11.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 11 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 11 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/12/2023 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 11 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 7.11.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 10 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 7.11.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants peuvent désormais obtenir de nouvelles armes qui leur sont réservées.

Rapière brillante

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Marth, Descendant d’Anri

Hache de feu

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Emp. Flammes, Belliciste

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes peuvent désormais être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Gerbe de fleurs

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Plumeria, Rêve indécent

Areadbhar

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Dimitri, Roi Sauveur

Gáe Bolg (terre)

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Altena, Héritière lumineuse

Vouge

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Osian, Soldat sanguin

Hache mirage

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Mamori, Idole Microwavin’

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Tour éclair (A/D) : niveau 11

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Mémoires » de Fire Emblem: Path of Radiance et « Chhh… Tout doux… Je ne te veux aucun mal. » de Fire Emblem: Awakening.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 3 700.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 14/11/2023 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Fuga, Puissante rafale

・ Arion, Héritier de Gungnir

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.