Paris, France – 2 novembre 2023 – Les amoureux de la vie de Pastagames et leurs partenaires transis de Devolver Digital annoncent le KarmaPass, une sorte de battle pass au grand cœur — et surtout complètement gratuit ! — pour le bienveillant KarmaZoo.

KarmaZoo est un jeu de plateforme coopératif joyeux et altruiste qui réunit jusqu’à 10 personnes (des amis comme des inconnu.e.s) pour les faire œuvrer ensemble à la résolution de situations de jeu diverses et variées. L’objectif ? Collecter la ressource la plus précieuse qui soit : le Karma ! Ce dernier vous servira ensuite à débloquer une cinquantaine d’avatars étranges et adorables, qui disposent chacun de leur petite personnalité et d’un pouvoir unique.

Pour alimenter le KarmaPass, rien de plus simple. Il suffit que les joueurs et joueuses du monde entier récoltent du Karma sur toutes les plateformes (PC, PlayStation, Xbox et Switch). À chaque fois que ce gigantesque effort collectif franchit un palier, de nouveaux avatars sont ajoutés à la charmante ménagerie pixelisée du jeu !

C’est tout simplement la meilleure manière de partager un peu de tendresse dans ce monde de brutes, sans contrainte particulière. Il suffit de jouer à KarmaZoo pour remplir le KarmaPass !

KarmaZoo et son KarmaPass seront lâchés dans la nature le 14 novembre prochain.