Des combats en ligne, des joutes express et une boutique en ligne permettent aux joueurs de relever de nouveaux défis et de vivre de nouvelles expériences, avec des monstres et des objets rares à la clé

Avec la sortie prochaine de DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres, SQUARE ENIX® a révélé de nouveaux détails pour les fonctions en ligne du jeu, qui comprennent les modes préférés des joueurs ainsi que quelques nouveautés qui seront disponibles à son lancement. En affrontant leurs amis et rivaux du monde entier, les joueurs pourront renforcer leurs compétences, améliorer leurs monstres et se battre pour devenir le plus grand meneur de monstres qui soit. Une démo est disponible sur le Nintendo eShop afin de donner aux fans un avant-goût de l’aventure de Psaro. Il sera possible de transférer votre équipe de monstres sur le jeu complet à sa sortie. Le jeu sortira dans le monde entier exclusivement sur Nintendo Switch™ le 1er décembre 2023.

Les célèbres combats en ligne sont de retour pour la série DRAGON QUEST MONSTERS, avec de nouvelles améliorations de gameplay, comme les joutes express. En progressant dans l’histoire, Psaro rencontrera Fizzy dans la tour de Rosecolline afin d’accéder aux fonctions en ligne et à la possibilité d’acheter du contenu en DLC. Il y aura quelque chose pour tous les joueurs, nouveaux venus comme vétérans, qui pourront améliorer les capacités de leurs monstres lors de combats contre d’autres meneurs.

Les trois principales fonctionnalités en ligne sont : les combats en ligne, les joutes express et le magasin en ligne. Les joueurs qui se débrouilleront bien au cours des combats en ligne et des joutes express pourront obtenir des récompenses telles que de nouveaux monstres et des objets rares. Au magasin en ligne, il est possible d’échanger des pièces d’or obtenues dans le jeu principal contre des objets tels que des livrets qui permettent d’enseigner un nouveau talent à un des monstres de l’équipe. Que ce soit pour s’entraîner ou simplement faire du shopping, le jeu offre de nombreux moyens de devenir un meilleur meneur de monstres !

Combats en ligne

Il existe de nombreuses catégories de combat différentes, dont :

• Les matchs classés : Dans ce mode, des meneurs de monstres du monde entier s’affrontent pour décrocher la première place au classement. En progressant dans le classement, les fans pourront gagner des accessoires rares et d’autres objets pour renforcer leurs monstres.

• Les matchs amicaux : Les joueurs pourront affronter d’autres meneurs pour le plaisir après les avoir enregistrés en tant qu’amis sur leur compte Nintendo®.

• Les tournois multijoueur : Jusqu’à huit joueurs pourront s’affronter dans un tournoi en élimination directe jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un.

Joutes express

Une fois les données de l’équipe enregistrées, les joueurs peuvent participer à des joutes express. Ces grandes compétitions utilisent les données de 30 joueurs pour disputer automatiquement et rapidement des combats. Dans ce mode, les participants ne peuvent obtenir des récompenses qu’une fois par jour, mais elles offrent des objets qui peuvent augmenter les stats des monstres ainsi que des monstres identiques (rang B ou inférieur uniquement) issus de n’importe quelle équipe battue en compétition. Après une joute, il est possible de consulter les détails de chaque combat et les données de l’équipe adverse pour organiser des matchs de préparation et s’entraîner. Utilisez ces informations pour affiner la composition de votre équipe et modifier vos tactiques. Les joutes express sont un moyen rapide et facile d’améliorer votre équipe, de recruter de nouveaux monstres et d’obtenir des objets utiles.

Le magasin en ligne

Le stock du magasin en ligne est renouvelé quotidiennement (en journées du monde réel, pas en journées de jeu), mais les objets disponibles peuvent aussi changer au fil de la progression des joueurs. Qu’il s’agisse de livrets permettant d’apprendre un nouveau talent à un monstre, de puissants accessoires ou de différents types de viande, le magasin en ligne aura toujours de quoi satisfaire les meneurs de monstres de tous niveaux. Revenez régulièrement et essayez de ne pas dépenser tout l’or de Psaro d’un seul coup.

DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres est désormais disponible en précommande et au préachat numérique exclusivement pour Nintendo Switch sur la boutique officielle Square Enix et chez les revendeurs. Les joueurs précommandant ou préachetant le jeu recevront aussi le « Lot de bienvenue » qui comprend :

• Boucles d’oreilles nébuleuses x1

• Lunettes d’érudit x1

• Balle bonus x5