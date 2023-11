Les joueurs Switch™ pourront dès maintenant obtenir leur version digitale et physique du célèbre jeu de plateau stratégique !

Paris, le 9 novembre – CATAN – Edition Console voit le jour ce 9 novembre sur Nintendo Switch. Les joueurs sur Switch™ pourront se procurer leur copie officielle et jouer avec leurs amis et leur famille confortablement installés dans le canapé, en ligne ou lors de leurs déplacements. Le tout sur un plateau de jeu qui prend vie !

Cette version officielle du jeu de plateau a été développée par Dovetail Games en collaboration avec leurs partenaires de Nomad Games. Cette nouvelle sortie sur Nintendo Switch marque la possibilité d’y jouer sur toutes les consoles de dernière génération.

Les joueurs pourront faire des échanges, construire et s’installer sur le plateau donnant vie aux personnages qui cultivent et extraient des ressources, aux moutons se déplaçant dans leurs cases ou meme aux voleurs qui sont à l’affut de la moindre occasion pour agir. De plus, des bateaux occupent les ports à proximité permettant aux joueurs de voir les Colonies et Villes naitre au fur et à mesure qu’ils construisent et négocient entre eux. Le succès de leurs actions se mesure grâce à l’accumulation de Points de Victoire pouvant être obtenu par de nombreuses façons, tel que la construction de “La Route la Plus Longue” ou en formant “l’Armée la Plus Grande”. La construction de Villes et Colonies est aussi incluse dans l’obtention des Points de Victoire, ainsi que l’utilisation tactique des Cartes de Développement.

En plus de l’Edition Standard et l’Edition Deluxe, CATAN – Edition Console sur Nintendo Switch sera accompagné sur sa version Super Deluxe. Celle-ci inclut cinq cartes de championnat, dont The Helpers, la première extension officielle du jeu. L’extension Helpers ajoute une couche supplémentaire de stratégie (et d’amusement !) au jeu de base de CATAN, en ajoutant aux parties 12 nouveaux personnages appelés Helpers. Chaque Helper apporte des compétences uniques et spécialisées offrant aux joueurs un avantage stratégique dans la création de leurs communautés émergentes afibn de se transformer en villes florissantes. Les règles et exigences de victoires restent les mêmes que celle du jeu de base, mais la manière d’y parvenir devient plus ambitieuse.

CATAN a toujours été un jeu centré sur le collectif, et avec la Carte Compagnon sur smartphones, les joueurs peuvent tous se retrouver devant la télévision sans risquer de voir les ressources des autres. En ligne, le jeu utilise le Cross-Play pour permettre aux joueurs sur Nintendo Switch de profiter de CATAN – Édition Console avec d’autres joueurs. Pour les joueurs solitaires, différentes intelligences artificielles basées sur l’histoire de CATAN sont disponibles, chacune ayant ses propres stratégies de construction et de commerce, offrant ainsi une expérience variée et immersive.

Les éditions CATAN – Edition Console: Super Deluxe 29.99€, CATAN –Edition Console: Deluxe 24.99€, et CATAN –Edition Console: Standard 19.99€ seront disponible sur toutes les consoles de dernière génération: Nintendo Switch, Xbox One, Series X et S, ainsi que PlayStation 4 et 5.