Lors de son annonce sur nos pages (voir ici), la chaise gaming GXT 703 Riye est un produit qui avait suscité à la fois l’enthousiasme et la perplexité parmi les amateurs de jeux vidéo, surtout les joueurs Nintendo Switch.

Vous êtes nombreux à nous demander pourquoi parler de chaise gaming sur notre site, et on le comprend, mais il faut savoir que de plus en plus de joueurs utilisent la console en mode portable devant leur PC, voire même en docké. Cela permet par exemple de jouer en gardant un œil sur d’autres sites ou réseaux sociaux. Mais aussi, et surtout, l’utilisation de Discord pour pallier aux de la console pour la partie vocale online.

La chaise gaming GXT 703 Riye propose certaines caractéristiques attrayantes, elle comporte également des lacunes notables qui méritent d’être prises en considération avant tout achat. Surtout en comparaison avec la GXT 714 Ruya, présentée en même temps, mais 100€ plus chère.

La chaise de jeu GXT 703 Riye est en vente au prix public conseillé de 149,99€.

La chaise de jeu GXT 714 Ruya est en vente au prix public conseillé de 249,99€.

Points Positifs :

Design Élégant : La GXT 703 Riye arbore un design élégant, moderne et une variété de couleurs qui la rendent visuellement attrayante. Elle peut facilement s’intégrer dans n’importe quel espace de jeu. Confort Acceptable : Le rembourrage en mousse à haute densité offre un niveau de confort acceptable pour des sessions de jeu de durée moyenne. Réglages de Base : La chaise propose des réglages basiques, notamment la hauteur, l’inclinaison du dossier et les accoudoirs ajustables, ce qui permet une certaine personnalisation. Stabilité et Durabilité : La base en étoile en métal robuste assure une stabilité exceptionnelle, tandis que les roulettes silencieuses permettent de se déplacer en douceur sur différents types de sols. Réglable en hauteur : Au-dessus de toute concurrence testée ! Prévu pour tous : Doté d’un système de vérin à gaz de classe 4 testé jusqu’à 140 kg Bon rapport qualité-prix

Points Négatifs :

Confort à Long Terme Limité : Malheureusement, le confort de la GXT 703 Riye est limité pour des sessions de jeu prolongées. Le rembourrage, bien que correct, n’est pas suffisamment épais pour prévenir la fatigue après plusieurs heures. Contrairement à la GXT 714 Ruya qui propose les coussins lombaires et cervicaux amovibles offrent un confort constant. Prix Élevé pour les Performances : En comparaison avec d’autres chaises gaming sur le marché, la GXT 703 Riye peut sembler un peu chère. Options de Réglage Limitées : Les options de réglage sont limitées par rapport à d’autres modèles concurrents. Montage Laborieux : Il faudra du courage, pas mal de patience et de dextérité pour monter la chaise, ce qui est le cas pour toutes les chaises gaming.

Après avoir épuisé la prétendante chaise en (faux) cuir, on se rend compte à quel point, finalement, à ce prix-là, le confort d’un rembourrage en mousse haute densité est quand même bien plus agréable. À noter que les parties « extérieures » (rouges sur la chaise testée) sont en cuir PU résistant.

Finalement, cette chaise plutôt moyenne gamme allie un confort agréable, un design plutôt élégant (surtout en rouge) et des fonctionnalités classiques, mais intéressantes (pouvoir remonter les accoudoirs, c’est vraiment un confort en plus) pour créer l’environnement de jeu parfaitement adapté à votre besoin. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un gros joueur, la GXT 703 Riye est prête à répondre à vos besoins avec un bon rapport qualité-prix.

La chaise Trust GXT 703 RIYE est proposée en rouge, noir, bleu et blanc.

Généralités :

Nombre de roues : 5

Durabilité : Matière plastique : PA

Taille et poids :

Hauteur du dossier : 78 cm

Largeur de l’assise : 54 cm

Profondeur de l’assise : 52 cm

Poids total : 15500 g

Profondeur du produit principal (en mm) : 69 mm

Largeur du produit principal (en mm) : 68 mm

Hauteur du produit principal (en mm) : 128 mm

Taille du vérin à gaz : 120 mm

Marque du vérin à gaz lant

Classe du vérin à gaz : classe 4

Matériau du siège : Cuir PU, tissu élastique

Type de roue : nylon noir

Informations supplémentaires

Numéro d’article 25129

Code EAN 8713439251296

Garantie : 2 ans

Contenu de l’emballage