Le 05/10/2023, Dordrecht, Pays-Bas – Les longues sessions de jeu nécessitent des chaises qui relèvent le défi autant que les joueurs qui s’y installent. Avec le lancement des chaises gaming Riye et Ruya, Trust dévoile une toute nouvelle génération de sièges confortables, élégants et durables pour accompagner les joueurs dans toutes leurs aventures virtuelles.

Avec des designs totalement repensés, la Riye et la Ruya empruntent avec style un virage vers l’avenir pour toutes les gammes de chaises de jeu de Trust. Créées spécifiquement pour le confort et la durabilité, elles sont composées de matières qui respirent pour offrir aux joueurs un maximum de fraîcheur, même durant les périodes les plus chaudes. De plus, le cuir PU durable et la mousse haute densité offrent un confort inégalé aussi longtemps que nécessaire.

Chaque siège offre ses propres caractéristiques : futuriste, le Riye permet aux joueurs d’exprimer pleinement leur personnalité avec son design chic et stylé. Réglable en hauteur, ce modèle offre également des accoudoirs basculants pour un meilleur soutien ou une liberté de mouvement.

D’autre part, le design épuré du Ruya est idéal pour les joueurs à la recherche d’un équipement tendance qui s’intégrera parfaitement à leur chambre ou leur espace de jeu. Avec une hauteur, un dossier, des accoudoirs 3D entièrement réglables et une fonction de verrouillage de l’inclinaison, les joueurs peuvent adopter la position parfaite pour mener la partie. En parallèle, les coussins lombaires et cervicaux amovibles offrent un confort constant, du matin au soir. Et pour les écoresponsables, le Ruya apporte de plus un cadre fabriqué à partir de bois certifié FSC® durable.

Actuellement, le Riye et le Ruya sont tous deux disponibles en noir, bleu, rouge et blanc, ce qui offre aux joueurs une multitude d’options pour trouver l’équipement idéal et créer leur nouvel environnement de jeu.

La chaise de jeu GXT 703 Riye est en vente au prix public conseillé de 149,99€.

La chaise de jeu GXT 714 Ruya est en vente au prix public conseillé de 249,99€.