Namco Bandai lance les promotions via l’eShop Nintendo Switch.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire instant-gaming qui propose des cartes eShop à prix réduits. Attention, presque toutes les promotions sont disponibles que sur l’eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Digimon Survive – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Digimon World: Next Order – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Disney Tsum Tsum Festival – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Doaremon Story of Seasons – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $9.99 (prix de base : $19.99)

– JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – $22.49 (prix de base : $49.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $11.99 (prix de base : $39.99)

– My Hero One’s Justice – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Namco Museum – $4.79 (prix de base : $29.99)

– Ni no Kuni II – $14.99 (prix de base : $59.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $5.99 (prix de base : $39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– One Piece: Unlimited World Red – $4.79 (prix de base : $39.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $4.99 (prix de base : $19.99)

– SD Gundam Battle Alliance – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 – $14.99 (prix de base : $29.99)

Les réductions pour les jeux se terminent le 20 novembre 2023. Sauf Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition jusqu’au 17 novembre.