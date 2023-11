Appuyez sur le champignon et foncez à fond les ballons en solo ou à plusieurs avec le pack Nintendo Switch – Modèle OLED incluant Mario Kart 8 Deluxe et 3 mois d’abonnement individuel au service Nintendo Switch Online !

14 novembre 2023 – Un pack Nintendo Switch – Modèle OLED incluant Mario Kart 8 Deluxe sortira en magasin et sur My Nintendo Store le 20 novembre. Il comprendra une Nintendo Switch – Modèle OLED, Mario Kart 8 Deluxe en version numérique téléchargeable, ainsi qu’un abonnement individuel Nintendo Switch Online de 3 mois. Retrouvez ce pack en magasin et sur My Nintendo Store.

En plus du pack boostez Mario Kart 8 Deluxe grâce à son Pass circuits additionnels. Profitez d’encore plus de rampes, de virages et de sauts avec 48 circuits supplémentaires. Découvrez ainsi deux fois plus de circuits que dans le jeu original, soit un total de 96 circuits issus de toute la série. Il est possible d’accéder au Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe sans coût supplémentaire* avec un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ou en achetant Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels, disponible séparément sur le Nintendo eShop ou sur My Nintendo Store.

