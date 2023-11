Alors qu’on attend toujours un signe chez nous, même de la version offline, l’extension Version 7.0 de Dragon Quest X Online, Dragon Quest X Online : La Porte du Futur et la Fille Endormie, a obtenu une date de sortie japonaise. La mise à jour est prévue pour le 21 mars 2024 au Japon au prix de 4 950¥.

La version 7.0 de Dragon Quest X Online comprend une nouvelle histoire, de nouveaux personnages tels que Porte et Raki, une nouvelle zone appelée Zenias, et la nouvelle classe de maître Dragon Mage. Les personnes intéressées par la version physique de cette extension pourront acheter le pack tout-en-un Dragon Quest X Online Version 1-7, au prix de 5 940¥. Comme son nom l’indique, ce pack comprend le jeu de base et toutes les mises à jour et extensions précédemment publiées.

Dragon Quest X Online est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) développé et édité par Square Enix. Il fait partie de la célèbre franchise Dragon Quest, qui est l’une des séries de jeux de rôle les plus populaires au Japon.

Dragon Quest X Online a été initialement lancé au Japon en août 2012 sur plusieurs plates-formes, y compris la Wii, la Wii U, le PC, le Nintendo 3DS, et plus tard sur la PlayStation 4, la Nintendo Switch et smartphones. L’histoire de Dragon Quest X Online se déroule dans le monde fantastique de « Astoltia ». Les joueurs créent leur propre personnage et partent à l’aventure pour découvrir les mystères d’un ancien artefact appelé « Yggdrasil ». Le jeu combine des éléments narratifs traditionnels de Dragon Quest avec une expérience en ligne partagée.

Dragon Quest X Online propose un gameplay classique de MMORPG, avec des quêtes, des donjons, des combats contre des monstres, des compétences à développer et des éléments de crafting. Il encourage également la coopération entre les joueurs pour relever des défis plus importants, tels que les combats de boss. Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs races, notamment les Humains, les Elfes, les Nains, les Ogres et les Pukuripo, chacune ayant ses propres caractéristiques. Il existe également plusieurs classes, comme guerrier, mage, prêtre, voleur, etc., offrant aux joueurs une grande variété de styles de jeu.