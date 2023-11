Développé par le studio français Hibernian Workshop, nous étions plusieurs dans l’équipe à attendre Astral Ascent avec impatience. En effet, ce petit rogue-lite en 2D et en pixel art nous avait fait de l’œil lors de ses diverses apparitions sur le net : participation aux Game Made in France et diverses vidéos sur YouTube…

Honnêtement, nous ne sommes pas déçus du tout de l’avoir attendu. On vous parle sans plus attendre d’Astral Ascent en détail !

Un univers fantastique moderne et original

Astral Ascent débute par une magnifique cinématique qui plante le décor : notre personnage vit dans une galaxie secouée par une guerre sans fin. Le Maître, un général assoiffé de sang, met à genou des planètes entières. Puis, il sélectionne les survivants, les plus forts, les plus vaillants et les plus intelligents qu’il emprisonne dans des prisons astrales. Il collectionne ainsi les trophées de chacune des planètes qu’il a détruites.

Afin de mettre fin à cette guerre, vous décidez de tuer le Maitre. Pour ce faire, vous parvenez à vous infiltrer dans une prison astrale nommée le Jardin. Depuis ce lieu, vous devrez vaincre les gardiens de la prison avant de pouvoir atteindre le Maître. Une tâche ardue, car les gardiens ne sont autres que les 12 Zodiaques, des êtres surpuissants.

Heureusement, nous trouverons une aide précieuse au sein même du Jardin parmi les habitants de celui-ci.

Un rogue-lite 2D complet et addictif

Astral Ascent est à la croisée d’un Hadès et d’un Dead Cells. D’un Hadès par la construction de son univers et d’un Dead Cells par le côté plateformer exigeant du jeu. Cependant, Astral Ascent n’est pas un Metroïdvania à la différence de Dead Cells.

Nous pourrons incarner quatre héros aux capacités différentes, mais qui auront tous le même but : tuer le Maître. Une manière habile de diversifier les styles de combat, mais également de proposer un mode coop locale à deux joueurs.

Nous pouvons choisir parmi quatre personnages qui se débloqueront au fur et à mesure :

Ayla : la seule survivante d’une guilde d’assassines, elle utilise ses doubles dagues pour éliminer en un éclair ses ennemis. Sa vitesse et son habilité sont imbattables.

Kiran : cet orphelin a grandi à la dure et ça se voit. Il utilise sa force pure pour infliger de puissants dégâts et les répliques de ses coups blessent les ennemis autour. Brutal.

Octave : entraîné par sa mère, une sorcière surpuissante, ce jeune combattant invoque auprès de lui des armes éthérées pour attaquer ses ennemis. Si nécessaire, il fait appel à de l’artillerie lourde. Mortel, dans tous les sens du terme.

Calie : cette sculptrice de génie veut retrouver sa liberté à tout prix. Elle fait tournoyer des gemmes autour d’elle pour annihiler les défenses ennemies et imposer ses idées.

Chacun d’eux dispose de capacités différentes et d’un sort signature puissant qui sera fort utile en combat. Au départ, nous pourrons uniquement choisir entre Ayla et Kiran.

Toutes nos tentatives d’évasion débuteront du Jardin : une base de rebelles qui mettent tout en œuvre pour détruire le Maitre. Cette base sera donc notre maison pour nos x prochaines tentatives d’évasion. Les décors de celle-ci sont de sublimes pixels art qui sont accompagnés d’une bande-son douce et calme. Le Jardin transmet ainsi une sensation de bien-être et de sérénité. Cependant, les personnages qui y vivent ne pensent qu’à s’enfuir de ce lieu. Nous apprendrons petit à petit à connaître chacun d’eux et ils nous apporteront leur aide que ce soit en améliorant nos compétences, en débloquant un nouveau sort ou en nous délivrant des informations sur le Lore du jeu. Un peu comme dans Hadès, mais en plus light.

Le schéma des tentatives d’évasion

Elles se dérouleront en 4 grandes étapes qui nous feront visiter 4 biomes différents avant d’atteindre le boss final.

Chaque tentative se déroulera sur le même schéma : un enchaînement de 11 salles suivi d’un boss. Une fois le boss vaincu, nous passerons à la zone suivante et ainsi de suite jusqu’au Maître. Là où le jeu excelle, c’est par la diversité des salles qui nous seront proposées au fil de notre aventure. En effet, le jeu évolue en même temps que nous progressons en débloquant de nouveaux contenus. De ce fait, nos premières runs ne ressembleront en rien à celles que nous ferons après 10h de jeu, par exemple.

Au début de chaque tentative, nous choisirons un sort et une prouesse de gardien (une au début) : le sort sera une attaque qui consommera de la magie et la prouesse, une amélioration de votre attaque de base. Ensuite, nous devons choisir notre chemin comme à la fin de chaque salle.

Le jeu nous proposera 2 ou 3 options de salles disponibles en nous indiquant le type de salle (combat, exploration, soin…), la récompense de la salle ainsi que sa difficulté sous la forme de jauge d’étoiles. Étoiles que nous gagnerons à la fin de la salle et que nous pourrons utiliser comme monnaie dans l’avant-dernière salle pour acheter des potions qui augmenteront nos statistiques.

À nous de suivre le meilleur chemin possible !

Les récompenses sont diverses et forcément utiles ! Ainsi, vous pourrez ajouter de nouveaux effets à vos sorts en leur assignant un ou plusieurs « gambit », équiper des auras (des compétences passives) à votre personnage ou encore utiliser des runes pour améliorer une statistique (force, vitesse, vie…). Autant dire qu’il y a un grand nombre de combinaisons possibles.

Petit à petit et en fonction du niveau de notre personnage et de notre progression dans le jeu, nous débloquerons de nouveaux éléments : plus puissants, plus utiles et améliorables… À nous de trouver la combinaison et le personnage qui nous permettront de triompher des Zodiaques.

Un gameplay fluide, addictif et varié

Astral Ascent réussit avec brio à nous offrir un rogue-lite 2D au gameplay nerveux et addictif sur Switch. Chaque tentative d’évasion est un plaisir, car même si nous échouons, nous améliorons petit à petit notre personnage ainsi que nos connaissances des ennemis. De plus, notre progression est récompensée par de petites surprises : nouvel item, discussion avec les personnages plus poussée…

Le gameplay est nerveux et exigent avec un système de combat bien pensé et complet : les sorts, gambits et aura modifient légèrement la manière de jouer de chaque personnage. Ainsi, nous mènerons des combats aussi bien aériens qu’au sol qui seront complémentaires et addictifs. Chaque sort sera accompagné d’animations superbes qui ne gâchent en rien la lisibilité du jeu et qui sont particulièrement jouissives. Le plaisir de mettre une grosse baffe à un monstre ou un boss… Normal !

Nous développerons ainsi des affinités avec plusieurs sorts qui correspondront à notre façon de jouer. Il sera également possible de changer l’ordre des sorts pour être plus ou moins efficace selon les ennemis qui se présenteront devant nous.

Chaque zone possédera son propre biome et son propre bestiaire. Il faut également noter que vous pouvez jouer en coop locale (nous n’avons malheureusement pas testé cette partie faute de deuxième joueur sous la main avant la rédaction de ce test).

Les boss possèdent des patterns très variés et représentent une difficulté bien sympa.

Le gameplay va évoluer au fur et à mesure de notre progression et la difficulté des combats va ainsi augmenter petit à petit. Cet aspect nous pousse à nous dépasser et nous donne envie de revenir en boucle sur le jeu pour en découvrir les nouveautés.

D’autres surprises viennent s’ajouter au fur et à mesure de notre progression, mais nous n’en parlerons pas ici afin de vous laisser les découvrir par vous-même.

Une direction artistique aux petits oignons

Comme vous l’aurez compris, Astral Ascent est très complet en termes de contenus en jeu que ce soit au niveau de son gameplay avec toutes les améliorations disponibles qu’au niveau de son Lore. Et, c’est également le cas au niveau de sa direction artistique très soignée.

Nous vous l’avons déjà dit, mais la base, le Jardin, possède des décors en pixel art ultra soignés et détaillés. Chaque personnage qui s’y trouve aura également un portrait travaillé en pixel art qui apparaîtra pendant les échanges que nous aurons avec lui.

Certains pourront reprocher le manque de détails des personnages jouables lors des déplacements sur la carte ou en donjon. C’est vrai que les visages des personnages en mode plateforme sont absents, mais ça ne gâche en rien l’expérience de jeu. Ce manque de détails sur les personnages est largement compensé par les animations des différents sorts qui « explosent » à l’écran pendant les combats : c’est magnifique et addictif et cela nous donne envie d’enchaîner les capacités dans tous les sens !

Au niveau du scénario, on retrouve un peu le même principe qu’Hadès, à savoir des morceaux d’histoire qui viendront petit à petit étoffer l’histoire des personnages et la trame principale. Une autre manière de rendre le jeu addictif… Et ça marche !

Enfin, la bande-son… Elle est juste magnifique ! Elle donne envie de jouer avec le son à fond. La musique est lumineuse, parfois calme, parfois épique et colle parfaitement avec l’ambiance du jeu.

Conclusion 8.4 /10 Astral Ascent est une pépite ! C’est un rogue-lite ultra soigné et travaillé qui trouve parfaitement sa place sur Switch. Il se positionne sans souci entre un Dead Cells et un Hadès pour proposer une nouvelle expérience aux fans du genre. Le gameplay est fluide, exigeant et particulièrement addictif. Le contenu proposé est juste immense et offre un grand nombre de possibilités aux joueurs pour parfaire leurs runs et prendre plaisir à jouer. Le choix de la difficulté des salles que l’on traverse est assez sympa et permet une bonne prise en mains du jeu. Attention cependant, si vous choisissez la facilité à chaque fois, les boss pourraient clairement vous poser quelques soucis. Concernant la direction artistique, il s’agit d’un très beau pixel art qui nous en met plein les yeux que ce soit au niveau des décors comme des animations de sorts : un régal visuel. La bande-son n’est pas en reste avec une musique qui saura s’adapter à chaque situation avec brio. En bref, n’hésitez pas une seconde, Astral Ascent est une vraie pépite sur Switch et un incontournable pour les fans de rogue-lite. LES PLUS Un univers fantastique moderne et original

Un univers fantastique moderne et original Un rogue-lite 2D complet et addictif

Un rogue-lite 2D complet et addictif Un gameplay fluide, varié et personnalisable

Un gameplay fluide, varié et personnalisable Un contenu impressionnant

Un contenu impressionnant Un pixel art magnifique pour les décors, les portraits et les animations

Un pixel art magnifique pour les décors, les portraits et les animations Des combats de boss piquants comme on aime

Des combats de boss piquants comme on aime Un parcours de salle varié et plaisant

Un parcours de salle varié et plaisant Des découvertes régulières qui rendent le jeu addictif

Des découvertes régulières qui rendent le jeu addictif La bande-son est magnifique et super agréable

La bande-son est magnifique et super agréable Un mode coop local LES MOINS Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour apprécier la totalité du jeu Détail de la note Graphisme 0

Gameplay 0

Prise en main 0

Contenu 0

Addictivité / fun 0

Bande-son 0

Durée de vie / prix 0