Découvrez en plus sur les monstres du monde merveilleux de Nadiria

Paris, le 16 novembre 2023 – Square Enix dévoile aujourd’hui une nouvelle vidéo pour DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres, centrée sur les monstres sauvages et surprenants qu’il sera possible d’apprivoiser ou de synthétiser. Pour rappel, le jeu sortira dans le monde entier exclusivement sur Nintendo Switch™ le 1er décembre 2023.

Dans DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres, les joueurs pourront découvrir l’histoire épique de Psaro le Prince des ombres, un meneur de monstres. Ils rassembleront une équipe de monstres et affronteront des adversaires dans leur quête pour devenir le maître des monstres.

DRAGON QUEST MONSTERS: Le Prince des ombres est d’ores et déjà disponible en précommande numérique et préachat uniquement sur Nintendo Switch via la boutique officielle de Square Enix et les revendeurs habituels. Les joueurs qui précommandent ou préachètent le jeu recevront le Lot de bienvenue qui inclut :

Boucles d’oreilles nébuleuses x1

Lunettes d’érudit x1

Balle bonus x3