Paris, le 17 novembre 2023 – L’éditeur et développeur de jeux vidéo Bandai Namco Europe S.A.S. vient d’annoncer que NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, le nouvel épisode de la série Ultimate Ninja STORM, est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Dans NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, les joueurs retrouveront pas moins de 130 personnages de NARUTO, parmi lesquels les nouveaux venus Ashura et Indra Otsutsuki, ainsi que des personnages de BORUTO comme Boruto (Karma), Kawaki et Jigen. Inspiré de la franchise à succès, le jeu offre des graphismes exceptionnels dans le style de l’anime et des combats dynamiques à 60 images par seconde sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Et pour la première fois, le jeu est entièrement doublé avec les voix officielles françaises de l’anime.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS propose aux joueurs un nouveau mode de jeu simplifié dans lequel ils peuvent activer des combos et des techniques avec un seul bouton. En outre, son mode Histoire invite les joueurs à revivre de nombreuses scènes de NARUTO, soulignant le lien puissant entre Naruto et Sasuke tandis qu’une histoire originale centrée sur Boruto leur permet d’incarner le jeune ninja qui tente d’empêcher la Cinquième Grande Guerre Shinobi d’éclater.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS est disponible dans les éditions suivantes :

L’édition Standard : contient le jeu de base.

contient le jeu de base. L’édition Deluxe : contient le jeu de base, 1 bonus Deluxe (1 tenue), plus le Passe saisonnier avec sa tenue bonus et 5 personnages à venir (détails communiqués ultérieurement).

contient le jeu de base, 1 bonus Deluxe (1 tenue), plus le Passe saisonnier avec sa tenue bonus et 5 personnages à venir (détails communiqués ultérieurement). L’édition Ultimate : contient le contenu inclus dans l’édition Deluxe plus 5 tenues et 2 accessoires inédits.

contient le contenu inclus dans l’édition Deluxe plus 5 tenues et 2 accessoires inédits. L’édition Collector : contient le jeu de base, un boîtier métallique, 2 figurines exclusives et une jaquette réversible.

contient le jeu de base, un boîtier métallique, 2 figurines exclusives et une jaquette réversible. L’édition Premium Collector (disponible uniquement dans la boutique officielle de Bandai Namco) : contient le jeu de base, 2 figurines, un boîtier métallique, une jaquette réversible, 6 cartes à collectionner, 1 parchemin officiel, le Passe saisonnier et les bonus inclus dans le Passe et les éditions Deluxe et Ultimate.

Déjà disponible, le pack d’objets et musiques nostalgiques de l’anime contient 5 chansons emblématiques de NARUTO et 3 accessoires dans le jeu. Il permettra aux joueurs de choisir et d’écouter des chansons iconiques de l’anime pendant leurs parties. Enfin, le bundle « Son ultime », également disponible sur Steam, est une offre à durée limitée proposant le même contenu que l’édition Ultimate et le pack d’objets et musiques nostalgiques de l’anime.