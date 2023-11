Heads Up! est un jeu qui avait plutôt bien marché sur mobile en 2013. Le principe plutôt simple avait su accrocher les joueurs en soirée. Dix ans plus tard, c’est Aspyr – les Américains connus notamment pour le raté MythForce ou le très intéressant portage de Civilization VI (et tant d’autres choses) – qui décide de reprendre le jeu mobile et de l’apporter sur console. Le jeu est disponible depuis le 9 novembre 2023 au prix de quarante euros sur l’eShop.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un excellent niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Heads Up! Phones Down Edition.

Un jeu grand-public qui aurait pu être sympa

Heads Up! Phones Down Edition est un party game au concept très simple. Vous arrivez sur l’interface du jeu, vous choisissez un des quatre-vingt-dix decks disponibles, et pendant que vos coéquipiers se masquent les yeux ou tournent le dos, vous devez lui faire deviner le mot affiché sur l’écran.

Vous avez une minute pour lui faire découvrir le plus de mots possibles. À l’aide de votre manette, vous pouvez soit valider la réponse, soit la passer si cela vous paraît trop dur à faire deviner.

À la fin de la minute, vous découvrez les réponses ainsi que votre score… et c’est tout. Nous venons de vous révéler l’intégralité du jeu.

Il y a quatre-vingt-dix decks classés dans beaucoup de catégories. Fait étonnant, mais le jeu est à la fois réservé à un public adulte et à un public enfant. Il y a des decks pour des soirées « coquines » où vous devrez découvrir des mots un peu plus osés ainsi que des decks où vous devrez trouver les animaux préférés des enfants.

Il y a vraiment de tout et vous pourrez deviner des personnages de jeux vidéo, des films, des musiques, des recettes, des sportifs, etc.

Si le concept est très simple, il n’est pour autant et malheureusement pas très accessible : le jeu n’est pas traduit en français ! Il faudra alors des amis qui maîtrisent très fortement la langue de Shakespeare pour pouvoir s’amuser.

Ce manque de traduction pénalise le jeu dans tous ses secteurs. Le grand public n’est par exemple pas forcément au courant que « Sacha » s’appelle « Ash » en anglais, et même les decks plus accessibles deviennent, eux aussi, plus compliqués.

Mais qui se révèle très vide et réservé aux américains

De plus, les références sont souvent très localisées et il faudra être bon en musique américaine ou en sports US pour la plupart des decks. Même le deck « football » nous demande de découvrir en majorité des clubs de MLS (la ligue de football américaine, considérée comme une ligue mineure dans le milieu du football « soccer ») !

L’accessibilité devient alors réduite. Pour jouer à Heads Up! Phones Down Edition, il vous faut des amis bilingues qui ont une très bonne connaissance culturelle des US. Les soirées vont être d’un coup beaucoup moins fun…

Le gameplay est en plus extrêmement répétitif et le jeu se contente du minimum. Nous avons le deck, le résultat et c’est tout. Un mode compétition aurait pu être sympa, ou même un mode qui permet de créer des groupes pour voir lequel se débrouille le mieux. Ou même, imaginons, un mode qui permet de voir celui qui réussit à mieux faire deviner aux autres.

Nous avons là le minimum, un minimum payé au prix fort. Quarante euros pour des decks avec des mots. Des mots qui sont en anglais et ciblés pour les Américains. Avec un peu de débrouillardise, un stylo, un bout de papier, des ciseaux, et vous pourrez répéter le contenu du jeu gratuitement…

Que dire de plus ? Le jeu est plus intéressant en mode portable pour que les autres ne voient pas les mots sur l’écran, et il n’y a pas grand-chose à dire sur les graphismes et la bande-son.

Conclusion 3.8 /10 Heads Up! Phones Down Edition est un jeu vide, au concept intéressant et accessible mais qui se contente du minimum. Son absence de traduction ainsi que sa localisation très américaine rebutera la plupart des joueurs français. Comment expliquer qu’un tel jeu, que nous pouvons faire nous-mêmes avec un peu de débrouillardise, finisse par coûter quarante euros ? LES PLUS Un concept fun et accessible

