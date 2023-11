Wet Steps est un visual novel inclassable. Il commence comme un jeu de drague avant de nous embarquer dans une histoire qui n’a ni queue ni tête. Le jeu est développé par le russe Orika Nekoi et il est édité par le studio du même pays, Moonworks Games. Que nous vaut cette petite expérience disponible depuis le 26 octobre 2023 au prix de cinq euros sur l’eShop ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Wet Steps.

Un visual novel inclassable

Wet Steps est un visual novel vraiment étrange dans lequel nous incarnons un homme (que nous ne voyons jamais) au physique incroyable et courtisé par toutes les filles de son lycée. Lui-même l’explique, il est tellement beau qu’il est obligé de repousser toutes ses demoiselles à ses pieds pour ne pas les blesser. Il a beau être magnifique, il n’est pas un goujat.

C’est un homme qui n’est non plus jamais sorti avec une fille. Toujours selon ses propos, il ne veut pas donner de faux espoirs à ces « pauvres créatures ».

Sauf que voilà un jour, sans comprendre vraiment pourquoi, une autre personne du lycée, habillée dans un drôle d’accoutrement, vient nous attendre à la sortie de l’établissement. Notre personnage a beau l’éconduire gentiment, cette dernière semble déterminée à nous parler.

Elle se présente comme une sorte de mage et nous lance ce qui semble être des sorts de protection. Nous ne l’écoutons qu’à moitié et l’esquivons.

Cependant, le lendemain, une femme étrange, presque possédée, cherche à nous approcher. Et si la femme de la veille ne nous avait pas menti ? Et si nous étions réellement poursuivis par une créature surnaturelle ?

Wet Steps est un visual novel avec très peu d’interactivité. Nous suivons le récit et trois ou quatre fois dans toute l’histoire nous aurons des choix à faire. Ces choix impacteront la suite de nos aventures.

Vous l’aurez peut-être compris, mais Wet Steps n’est pas un très bon visual novel. Même si le stéréotype du mâle alpha chevalier blanc est assez drôle, l’histoire a un intérêt très limité.

Le récit se lit, certaines pensées intérieures du personnage nous font sourire, mais nous terminons l’histoire en nous disant… pourquoi ? Pourquoi ce jeu et cette histoire ? Quelles étaient les intentions de l’auteur ? Nous traversons le récit sans être attachés aux évènements ou aux personnages.

Mais avec un intérêt très limité

Les choix que nous avons à prendre apportent des choses, des petites différences entre les récits, mais pas assez pour avoir envie de le refaire.

Wet Steps est un jeu à cinq euros qui dure moins d’une heure. Il a l’avantage d’être entièrement doublé en anglais, ce qui est sincèrement un énorme plus et rend la lecture bien plus vivante.

Malgré tout, la durée de vie reste famélique et nous ne pouvons vous recommander ce jeu qui a une histoire assez décousue, mal construite et sans grand intérêt.

Les interfaces du menu en mode docké ne sont pas très intuitives et nous nous sommes régulièrement perdus avec les touches. En revanche, le jeu est idéal en mode portable avec le tactile.

Le jeu n’est pas traduit et il faudra au minimum un bon niveau d’anglais afin de comprendre Wet Steps.

Les dessins sont plutôt jolis, même si nous sommes gênés par la sexualisation totalement gratuite et injustifiée de la prêtresse à un moment du récit.

La bande-son, guidée par le doublage anglais bien incarné, est vraiment remarquable et nous permet de suivre bien plus facilement l’histoire. Nous regrettons malheureusement que la technique ne réussisse pas à être à la hauteur.

Les voix des comédiens se superposent parfois quand nous passons un dialogue que nous avons déjà lu. Cela crée une cacophonie peu confortable pour le joueur.

Conclusion 4.5 /10 Il n’y a pas grand-chose à dire sur Wet Steps. Le jeu est un visual novel assez étrange avec une histoire qui n’a ni queue ni tête, dont la durée de vie est famélique (moins d’une heure), et dont l’intérêt est très limité. Le jeu est cependant entièrement doublé en anglais. Il n’est malheureusement pas traduit. LES PLUS Des graphismes intéressants

Des graphismes intéressants Le cliché du mâle alpha assez drôle

Le cliché du mâle alpha assez drôle Le jeu est doublé en anglais

Le jeu est doublé en anglais Entièrement tactile LES MOINS Aucune traduction française

Aucune traduction française Une durée de vie famélique

Une durée de vie famélique Pourquoi cette histoire ?

Pourquoi cette histoire ? Des problèmes dans le doublage

Des problèmes dans le doublage Une maniabilité douteuse en mode docké Détail de la note Durée de vie / Prix 0

Histoire 0

Graphismes 0

Bande-son 0