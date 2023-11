ATLUS est fier d’annoncer que Persona 5 Tactica, son RPG tactique, est désormais disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Il est également jouable dès aujourd’hui sur le Xbox Game Pass pour console et PC, ainsi que sur le cloud. Persona 5 Tactica est le tout premier RPG tactique de la série Persona, dans lequel vous pourrez retrouver l’univers passionnant de Persona 5 !

Les éditions Deluxe et Standard sont disponibles en version physique ou digitale directement depuis le site web d’ATLUS. Le bonus de précommande restera disponible pour certaines plateformes jusqu’au 1er décembre à 17h.

Versions disponibles :

Édition Deluxe digitale (console et PC) – 79,99€

Édition Standard digitale (console et PC) – 59,99€

Édition physique de lancement (console uniquement) – 59,99€

Bonus de précommande Contenu de la Digital Deluxe Edition (digitale uniquement – 79,99€) : DLC Orphée + Izanagi Picaro Pack de défi « Repaint Your Heart » (prix public conseillé – 19,99€) Pack d’armes (prix public conseillé – 7,99€) Pack d’invocation de Picaro + Persona Raoul (prix public conseillé : 9,99€) Contenu de l’édition de lancement (physique uniquement – 59,99€) : DLC Orphée et Izanagi Picaro Ensemble de deux sous-verres offert chez GameStop (dans la limite des stocks disponibles chez les magasins participants)



A propos de Persona 5 Tactica :

À la suite d’un incident étrange, les Voleurs fantômes errent dans un royaume mystérieux où les habitants subissent une oppression tyrannique. Encerclés par un groupe militaire appelé les Légionnaires, ils courent un grave danger jusqu’à ce qu’une mystérieuse révolutionnaire nommée Erina les sauve et leur fasse une offre alléchante, en échange de leur aide. Quels mystères peuvent bien se cacher derrière Erina et le marché qu’elle propose aux Voleurs fantômes ?

Renversez vos ennemis et triomphez avec panache grâce à de puissantes Persona ainsi qu’un large éventail d’armes, dans ce nouveau RPG tactique dérivé du cultissime Persona 5.

Persona 5 Tactica est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Persona 5 Tactica est également disponible sur Xbox Game Pass dès son lancement.