Comme d’habitude, la version japonaise de l’Indie World Showcase comprenait des jeux qui n’étaient pas présentés chez nous (voir le résumé de la verison Européenne). Kiwi Walks travaille sur une version Nintendo Switch de WitchSpring R qui sera disponible au printemps 2024. WitchSpring R, un RPG basé sur une histoire, combine des éléments d’entraînement, de collecte et d’exploration en un seul et même jeu.

WitchSpring R est un RPG basé sur une histoire combinant des éléments de simulation, de collecte, d’artisanat et de combat. Incarnez Pieberry, une sorcière aux cheveux blancs et aux oreilles de lapin qui grandit dans une forêt remplie de monstres. Pour revivre ses souvenirs d’enfance (manger des plats délicieux !), elle a envie de s’aventurer parmi les humains, mais elle ne trouve pas de chemin vers le monde extérieur… jusqu’à ce que votre histoire commence ! Un monde de nouvelles expériences vous attend pour explorer avec elle.

WitchSpring R est un jeu de rôle développé par Kiwiwalks Co., Ltd., appartenant à la série WitchSpring. Disponible principalement sur les plateformes mobiles telles qu’iOS et Android, le jeu plonge les joueurs dans l’histoire captivante de Luna, une sorcière évoluant dans un monde fantastique.

La série WitchSpring, développée par Kiwiwalks Co., Ltd., plonge les joueurs dans un univers fantastique riche en magie et en créatures mythiques. Son style artistique distinctif et ses graphismes soignés contribuent à créer une expérience immersive. Les jeux de la série mettent en scène des sorcières, dont Luna est un personnage récurrent notable. En tant que jeux de rôle, ils offrent une expérience complète avec exploration, quêtes, amélioration des compétences et du matériel, ainsi que des combats variés.

L’aspect simulation de vie dans certains titres permet aux joueurs de participer à la vie quotidienne de leur personnage, ajoutant une dimension supplémentaire à l’expérience. Principalement disponibles sur des plateformes mobiles comme iOS et Android, la série WitchSpring est appréciée pour son mélange d’éléments narratifs captivants et de mécanismes de jeu de rôle classiques.

