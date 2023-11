Par les créateurs de 13 Sentinels: Aegis Rim™, Dragon’s Crown™, et Odin Sphere™, Unicorn Overlord combine avec brio l’exploration d’un vaste monde et un système de combat innovant dans le style emblématique de Vanillaware. Parcourez un monde dynamique, prenez la tête d’une armée de plus de 60 personnages uniques, et augmentez votre renommée à travers les cinq nations dans cette expérience épique et fantastique !

Unicorn Overlord sera disponible le 8 mars 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.