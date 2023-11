Il était une fois, une équipe de développeurs qui trouvait que chez Nintendo-Town, on râlait beaucoup sur les jeux qui n’étaient pas traduits dans la langue de Molière. Cette équipe passionnée se mit à chercher une solution pour que les testeurs soient plus indulgents avec les jeux n’ayant pas de traduction. C’est alors qu’ils eurent l’idée d’un RPG qui permettrait aux joueurs d’apprendre une autre langue que la leur. C’est ainsi que Terra Alia: The Language Discovery RPG a vu le jour.

Terra Alia : un jeu pour apprendre l’anglais ou le japonais…

Terra Alia nous propose d’apprendre une langue au travers d’un jeu vidéo. Le principe est simple, nous choisissons notre langue maternelle puis celle que nous souhaitons apprendre. Le jeu nous propose : le français, l’anglais, le chinois, le portugais brésilien, l’italien, l’allemand, le russe, le japonais, le coréen et l’espagnol. Il débutera alors dans notre langue natale.

Nous incarnons un sorcier ou une sorcière confirmé(e) qui rêve de parcourir le monde. Notre mentor, la doyenne Espéranto, nous invite justement à la rejoindre dans son université qui se trouve dans le pays de la seconde langue que nous aurons choisie. Une fois sur place, nous ne trouverons pas le professeur Espéranto, uniquement son hologramme. Elle nous expliquera alors que votre vie est menacée. Nous devons réduire le mystère qui plane autour de la disparition de notre mentor, mais à cause du bouclier magique de langage, nous allons devoir apprendre la langue du pays pour utiliser notre magie. Nous nous lancerons alors à la quête d’indice pour mener l’enquête concernant la mort de notre mentor dans ce pays inconnu. Car oui, ce n’est pas clairement indiqué dans le jeu, mais tout porte à croire qu’elle est morte et pas seulement disparue. Bref, c’est dans ce contexte d’enquête sous fond de légende que nous nous lançons dans cette aventure magique et linguistique.

Terra Alia : une immersion dans un autre pays depuis notre Switch

Terra Alia nous propose en quelque sorte de voyager dans un autre pays grâce à notre Nintendo Switch. Notre personnage va évoluer dans différents lieux et pourra interagir avec tous les objets qui les composent. Ainsi c’est environ 200 mots que nous pourrons apprendre tout au long de l’aventure. Afin de bien enregistrer ce nouveau vocabulaire, Terra Alia nous propose plusieurs manières de les utiliser.

Quoi de mieux que de pratiquer pour apprendre ! C’est le gros point fort du jeu : chaque mot est lu avec l’accent du pays, écrit et illustré. Ainsi nous pourrons interagir avec chaque élément autant de fois que nécessaire. Par exemple, nous trouverons beaucoup de livres et de bibliothèques un peu partout dans le jeu : un bon moyen d’imprimer que « bibliothèque » se dit « bookcase » en anglais et « hondana » en japonais.

Une autre manière de travailler ce vocabulaire sera d’ouvrir des coffres en mettant en correspondance la traduction des mots proposés. C’est bien pensé, surtout que nous récupérerons de nombreux coffres au cours de notre aventure : cachés dans le décor, récompenses de quête ou de dialogue et enfin, récompenses de combat.

De la même manière, lors des combats, le vocabulaire appris pourra nous permettre de déclencher un combo de sorts ravageurs !

Enfin, pour avancer dans l’histoire, le jeu nous proposera d’interagir avec des personnages en construisant des phrases simples dans la langue que nous souhaitons apprendre.

L’ensemble de ces éléments permet d’apprendre sans s’en rendre compte un grand nombre de mots tout en nous donnant les structures de phrases basiques. De plus, les mots que nous allons apprendre sont ceux qui sont couramment utilisés lors d’un voyage dans un pays étranger.

En résumé, nous serons en immersion dans le jeu comme si on était dans un pays étranger. C’est particulièrement bien réussi. Passons maintenant au reste du jeu ! Rappelons-nous qu’il s’agit également d’un RPG.

Un gameplay simple, mais peu intuitif

Le gameplay est particulièrement basique. Notre personnage pourra se déplacer librement dans les zones explorables et interagir avec les éléments de décors, pour apprendre du vocabulaire, et avec les personnages pour discuter ou pour entamer un combat de magie.

Les combats dans Terra Alia

Les combats se feront au tour par tour selon une jauge ATB (Active Time Battle) classique qui définira l’ordre de passage des différents protagonistes du combat. Nous aurons alors le choix entre différents types de sort : ésotérique, technologique, de soutien ou physique. Ainsi se dessine un triangle de force et faiblesse classique dans un RPG même si nous n’y avons prêté que peu d’attention lors de nos combats. Il est par ailleurs possible en atteignant le point de concentration, c’est-à-dire en interrompant notre adversaire, de déchaîner un enchainement de 3 à 5 sorts consécutifs. Effet garanti ! Cet enchainement sera souvent salvateur dans nos batailles.

Pour apprendre des sorts, il nous faudra gagner de l’expérience afin de monter de niveau. Nous disposerons ainsi de points à répartir dans un arbre de sorts pour déverrouiller de nouvelles compétences. Chaque niveau gagné nous offrira également un point de talent à attribuer dans un arbre passif pour booster les caractéristiques de notre personnage.

Bien entendu, tous ces menus sont écrits dans notre langue maternelle pour plus de facilité et que nous puissions profiter pleinement du jeu. Cependant, malgré la richesse de ce contenu de sortilèges, les combats sont fades et n’ont que peu d’intérêt la plupart du temps. Il suffit en général de bien équiper votre mage et d’enchainer les gros sorts pour avoir l’avantage en combat.

Menons l’enquête dans Terra Alia

Outre les combats, nous pourrons également nous exercer à parler cette langue étrangère en menant l’enquête sur la disparition du professeur Espéranto. Afin de trouver des indices, nous devrons parler à plusieurs personnages et résoudre plusieurs énigmes. Si les dialogues sont particulièrement bien amenés et intuitifs à suivre, les énigmes sont trop peu guidées pour être agréables à suivre. En effet, il faudra constamment passer par le menu des quêtes pour avoir les indices nécessaires à leur résolution…

Bref, les énigmes ne sont qu’une petite partie du jeu.

Les dialogues sont rejouables à l’infini via les nombreux ordinateurs disponibles sur les cartes. Ils nous permettront de travailler aussi bien sur notre vocabulaire et que la formulation de phrases. Réaliser des mini-jeux permettra de remplir notre jauge de lingué. Cette jauge nous aidera en combat lorsque nous déclencherons un combo de sortilèges, mais aussi lors des dialogues en cas d’erreur.

La navigation dans les menus

L’utilisation des menus est très présente dans le jeu que ce soit pour consulter la carte, les quêtes en cours, notre inventaire ou encore les arbres de sortilèges. Malheureusement, de manière générale, les touches utilisées dans les menus ou pour les dialogues ne sont pas intuitives. Comme si elles avaient été assignées à la va-vite sans prendre en compte les habitudes des joueurs de Nintendo Switch. C’est dommage, car la navigation dans les menus ou les validations de dialogue sont frustrantes.

Une direction artistique plus que correcte

Nous vous l’avons dit, Terra Alia est un jeu créé pour apprendre d’autres langues. Ainsi, chacune d’elles bénéficie d’un doublage de bonne qualité que ce soit pour les dialogues de l’histoire ou simplement pour le vocabulaire que nous découvrons en interagissant avec les objets alentour. C’est très plaisant et favorise l’immersion en jeu.

La bande-son est elle aussi correcte rendant chaque lieu plus vivant grâce à des bruitages et des musiques d’ambiance appropriées.

Graphiquement parlant, le jeu n’est pas fabuleux, mais il reste très correct et plaisant pour un jeu indépendant à 14 euros. De plus, chaque passage important de l’histoire a droit à une petite cinématique illustrée bien sympathique. C’est juste dommage que notre personnage soit toujours représenté par le même garçon indépendamment de nos personnalisations en début de jeu (homme, femme, couleur de vêtements, peau et cheveux).

Enfin, le scénario est bien pensé, mais un peu prévisible. On sent l’ambition du studio de créer un lore riche pour le jeu, mais qui n’a malheureusement pas pu être pleinement exploité ici.

Il faut également noter la présence d’encore quelques bugs ou ajustements qui manquent à cette version Nintendo Switch. Cependant, ceux-ci ne nous empêchent pas de profiter pleinement du jeu et d’apprendre plein de vocabulaire, quelle que soit la langue que l’on souhaite apprendre.

Apprentissage et difficulté en jeu

Le jeu ne propose pas de sélection de difficulté. Cependant, celle-ci se créera d’elle-même en fonction de la langue étrangère que nous aurons choisie. Par exemple, en choisissant l’anglais, vu que nous l’apprenons à l’école, le jeu sera plus facile que si nous optons pour le chinois ou le japonais : le système d’écriture est différent et nous n’avons jamais eu de cours dans cette langue. Terra Alia propose 10 langues différentes et donc offre la possibilité d’apprendre « les bases » de neuf d’entre elles. Ce qui confère au jeu une bonne rejouabilité.

Conclusion 7.7 /10 Terra Alia réussit le pari audacieux de rendre l'apprentissage d'une langue étrangère ludique. Il propose ainsi de découvrir 9 langues différentes (en plus de la nôtre) en incarnant un jeune sorcier ou sorcière en voyage dans un autre pays. Le scénario est intéressant, mais il reste prévisible. Il va entrainer le joueur au cours d'une enquête l'incitant ainsi à adresser la parole aux personnages qui l'entourent. Les mini-jeux pour apprendre le vocabulaire ainsi que les dialogues sont parfaitement inclus dans le lore. La difficulté du jeu viendra de vos connaissances dans la langue que vous souhaitez apprendre. Au niveau de la prise en main du jeu et de son gameplay en combat, Terra Alia est un peu léger rendant la navigation dans les menus peu intuitive et les combats fades. Mais, ce n'est pas le principal intérêt de ce RPG. En bref, si vous voulez apprendre les bases d'une nouvelle langue ou réviser votre anglais de manière ludique, Terra Alia est vraiment cool !

