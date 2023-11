Après Mario Party 3 en octobre (voir ici), alors qu’on attend l’annonce du jeu de novembre pour la Nintendo 64 du Nintendo Switch Online + Expansion Pack, qui devait être 1080° Snowboarding (dernier jeu annoncé sortant sur le service), Nintendo prend de cours tout le monde et annonce le jeu du mois prochain, qui sera le hit de Rare Jet Force Gemini.

En fait, Nintendo a diffusé une bande-annonce annonçant les prochains jeux, mais seulement au Japon. En plus de GoldenEye 007 (que nous avons en Occident presque un an maintenant), Jet Force Gemini sera également ajouté. Les deux jeux seront lancés au Japon le 30 novembre 2023 via l’Expansion Pack. C’est la première fois, hors lancement du service, que deux 64 jeux sortent en même temps. Par contre, aucune nouvelle pour Harvest Moon 64, qui devait sortir au Japon.

Il est intéressant de noter qu’au Japon, ces sorties marqueront le lancement d’une version « 18+ » de l’application Switch Online N64. En effet, GoldenEye est classé CERO Z, ce qui nécessite un accès restreint au Japon pour sa sortie. Cela signifie que la version de l’application Switch N64 de GoldenEye pourrait être le tout premier titre CERO Z publié par Nintendo.

C’est confirmé via X (ex-Twitter), Jet Force Gemini ne sortira pas le même jour chez nous, mais en décembre.

Adventure calls in the galaxy of Jet Force Gemini, coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members this December! #Nintendo64 pic.twitter.com/Nne8huwalW — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 22, 2023

Jet Force Gemini, développé et édité par Rare, est un jeu de chasseur intergalactique qui met en scène trois courageux héros. L’histoire, qui se déroule dans une région inconnue de notre galaxie, prèsente une équipe d’aventuriers appelée Jet Force Gemini en lutte héroïque contre les menaces grandissantes d’un seigneur de la guerre nommé Mizar. Juno, Vela, et leur fidèle chien Lupus, qui n’ont que faire des autorités galactiques indifférentes, sont eux bien déterminés à contrecarrer les plans de Mizar.

Le rendu visuel de Jet Force Gemini ne fait pas dans le subtil. Non, car son but est de propulser les joueurs dans un monde futuriste rempli de couleurs et d’effets spéciaux volatiles. L’animation des personnages est d’un naturel très fluide, et des scènes cinématographiques superbement réalisées procurent des pauses très divertissantes pendant le déroulement de l’action. Sur le plan graphique, Rare est particulièrement fière des effets lumineux en temps réel de JFG. La détonation des armes diffuse de la lumière sur toutes les structures environnantes à chaque coup porté à un ennemi, et si l’alien parvient à éviter le coup, le souffle de l’explosion continue d’affecter l’environnement à perte de vue. Avec des effets lumineux uniques pour chaque arme, les combats les plus féroces transformeront votre écran en un formidable kaléidoscope de couleurs.

Durant leur quête pour trouver et détrôner Mizar, les Jet Force Geminians devront traverser 120 étapes d’une action époustouflante. Les personnages voyagent en empruntant des chemins différents pour atteindre la planète où se trouve Mizar, où ils finissent par se retrouver pour une grande confrontation générale. Chaque personnage possède un talent unique qu’il doit apprendre à maîtriser tout au long du voyage. Vela peut nager dans l’eau pendant longtemps, Juno est capable de marcher sur des surfaces brûlantes, et le chien Lupus peut sauter beaucoup plus loin que les autres personnages. Il se pourrait même que nos héros gagnent la possibilité d’acquérir des bonus robotiques qui leur donnent encore davantage de flexibilité. Comme tout jeu Rare qui se respecte, JFG est bourré à craquer d’extras, comme des courses à quatre joueurs et des jeux de deathmatch – même s’il vous faudra avancer pas mal dans votre quête de ce vieux fou de Mizar avant de pouvoir les débloquer.

Voici la liste des jeux disponibles à ce jour :

Banjo-Kazooie

Custom Robo (Japon)

Custom Robo 2 (Japon)

Dr. Mario 64

Excitebike 64

F-Zero X

GoldenEye 007 (Hors Japon)

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Mario Kart 64

Mario Party

Mario Party 2

Mario Tennis

Paper Mario

Pilotwings 64

Pokémon Puzzle League

Pokémon Snap

Pokémon Stadium (Europe and North America) / Pokémon Stadium 2 (Japon)

Pokémon Stadium 2 (Europe, North America) / Pokémon Stadium Gold and Silver (Japon)

Sin and Punishment

Star Fox 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Wave Race 64

WinBack: Covert Operations

Yoshi’s Story