On l’avait presque volontairement oublié, mais le remake de Prince of Persia Sands of Time d’Ubisoft est toujours en développement.

Pour rappel, dès son annonce, le jeu est mal parti. Les fans ont rapidement rejeté le jeu à cause de son style visuel, ce qui a conduit Ubisoft a confier à une autre équipe de développement interne et à repartir de zéro.

Cela fait maintenant vingt ans que le Prince of Persia Sands of Time original a fait ses débuts et Ubisoft a informé les fans sur le remake en disant qu’il avait réussi à passer une étape interne importante et qu’ils étaient impatients de partager plus d’informations sur l’aventure remaniée à une date ultérieure.

As you know, the passionate team at @UbisoftMTL is reimagining this legendary story, and we are glad to announce today that the project has passed an important internal milestone and development is progressing.

We look forward to sharing more in the future!

— Prince of Persia™ (@princeofpersia) November 21, 2023