Grâce à Assemble Entertainment et VoodooDuck, nous avons enfin une date de sortie définitive pour Growth.

Les deux parties ont confirmé aujourd’hui que le jeu sortira sur la console hybride le 21 décembre 2023. Growth a été annoncé en juin dernier. Il était initialement prévu pour l’été, et même si cela a pris un peu plus de temps que prévu, le jeu n’est plus très loin. Le jeu sera vendu en version numérique via l’eShop au prix de 9,99€. Les précommandes débutent le 14 décembre avec une réduction de 20 %.

Growth est un jeu de stratégie simple et apaisant, qui se joue sur un plateau composé de cases hexagonales. Explorez un monde à génération procédurale et peuplez-le grâce aux capacités uniques des animaux à votre disposition. Growth mêle la beauté et la détente de l’exploration à des défis stratégiques. Trouvez le moyen de contourner des obstacles tels que des montagnes et des rivières afin de vous implanter dans des environnements fertiles et de transformer des paysages arides en des forêts luxuriantes, des prairies et plus encore. Créez un environnement idyllique grâce à ce mélange inoubliable de découverte et stratégie !

Explorez des cartes à génération procédurale en constante expansion et développez-les en reliant des habitats naturels. Occupez de nouveaux habitats ou points d’intérêt pour recevoir plus d’animaux et parfois des récompenses spéciales. En agrandissant votre environnement, vous accèderez à de nouveaux types d’animaux dont les capacités uniques vous aideront à surmonter les obstacles sur votre route. Growth est un jeu intuitif qui vous permet d’explorer un monde plein de beauté, case par case. Parfait pour une petite partie lors de la pause repas ou pour des sessions de jeu plus approfondies, mais tout aussi relaxantes.