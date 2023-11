Annoncé depuis cet été (voir ici), Miascarade sera le prochain Pokemon ajouté à Pokemon Unite, dont la sortie est prévue le 7 décembre 2023.

Aucun autre détail n’a été communiqué pour le moment. Nous recevrons probablement une bande-annonce d’ici à une semaine ou deux montrant Miascarade en action avec son moveset.

Ce n’est pas la seule annonce pour Pokemon Unite, puisque quelques détails ont été communiqués sur le prochain Battle Pass. Les joueurs pourront accéder à un certain nombre de tenues, comme le nouveau Holowear pour Ténéfix et le Holowear Dark Lord Style pour Mewtwo, à condition d’acheter le Pass Premium. Le Battle Pass sera proposé entre le 5 décembre 2023 et le 16 janvier 2024.

—

Pour ceux qui ne maitrisent pas la dernière Gen, Miascarade est un Pokémon de type Plante/Sombre introduit dans la génération IX. Il évolue de Matourgeon au niveau 38.

Miascarade est un Pokémon humanoide félin avec une fourrure vert clair recouvrant la majeure partie de son corps, s’arrêtant juste au-dessus de ses longues pattes vert foncé, et une queue courte et touffue. La fourrure est particulièrement longue autour de ses oreilles, de ses cuisses et de ses bras, ces derniers ressemblant à des manches bouffantes. Miascarade a une personnalité fière et ostentatoire ; cependant, il est également sensible et sujet à la jalousie. Il peut souvent être très attaché à son dresseur et se fâchera si son dresseur accorde de l’attention à d’autres Pokémon. Miascarade est le seul Pokémon connu capable d’apprendre le mouvement Magie Florale (capacité signature).

Magie Florale inflige des dégâts ; cette capacité a surtout comme particularité le fait de n’infliger que des coups critiques, sauf contre les possesseurs de Coque Armure et Armurbaston ou contre les cibles sous l’effet d’Air Veinard. Une autre capacité, Souffle Glacé, est également similaire. Sa puissance est de 70, donc sa puissance finale passe à 105. De plus, la capacité ne prend presque jamais en compte les boosts de défense de la cible et les baisses d’Attaque du lanceur. Magie Florale n’échoue jamais, excepté si la cible est dans le premier tour de capacités comme Plongée, Tunnel ou Vol.