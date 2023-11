Dredge était un superbe jeu indépendant néo-zélandais que nous avions eu la chance de tester en mars 2023.

Nous avions apprécié son ambiance atmosphérique, son gameplay addictif avec une fin malheureusement décevante. Dredge a par ailleurs été nommé dans la catégorie du meilleur jeu indépendant et dans celui-ci du meilleur premier jeu. Que nous vaut ce premier DLC, nommé The Pale Reach et disponible sur l’eShop depuis le 16 novembre 2023 au prix de six euros ?

Un plaisir de retourner sur DREDGE …

Nous voilà donc avec The Pale Reach, un DLC qui nous a étonnés. Dredge se terminait sur une fin fermée et radicale qui ne laissait pas vraiment la place à des ajouts ou même à une suite.

The Pale Reach est un DLC qui rajoute une nouvelle île sur la carte. En effet, une rumeur nous dit qu’une photographe serait partie au sud de la carte et qu’il serait peut-être dans notre intérêt de la rencontrer.

Si vous avez lâché Dredge il y a quelques mois une fois avoir terminé le jeu, vous mettrez certainement un temps comme nous à retrouver vos marques. Il faut au moins dix bonnes minutes pour comprendre le gameplay, les touches et récupérer toutes les habitudes pour réussir une bonne journée de pêche.

Nous arrivons donc sur cette île glaciale et dès le début nous sentons le traquenard. Celle-ci comporte des rochers glacés disséminés çà et là sur le passage et pour réussir à avancer, il faudra trouver toutes les composantes d’un brise-glace.

En nous enfonçant dans ces terres enneigées, nous remarquons des sortes de récipient à poisson. En les remplissant à leur maximum, un narval arrive et détruit quelques rochers pour nous ouvrir de nouveaux chemins.

Nous découvrons aussi des voix étranges d’humains qui semblent cryogénisés dans la glace. Si certains nous supplient de les libérer, d’autres en revanche nous mettent en garde sur le danger de cette manœuvre…

Nous n’irons pas plus loin sur tout ce qui concerne le contenu du DLC. Ce dernier est très court (une à deux heures) et nous ne voulons pas vous gâcher le plaisir de la découverte.

Mais un DLC qui n’apporte pas grand-chose

The Pale Reach n’apporte pas grand-chose à l’aventure de Dredge. Il n’est pas indispensable et tous ceux qui auront déjà finis le jeu se sentiront certainement déçu par le manque de contenu.

Le DLC n’apporte pas non plus énormément de choses en termes de narration et si le plaisir de retourner sur le jeu est toujours aussi agréable, nous restons finalement un peu sur notre faim.

Nous sommes toujours autant charmés par cette tension indicible que le jeu nous procure, ce stress invisible qui continue de nous hanter dès que la nuit commence à tomber. The Pale Reach réussit toujours cet effet même après quelques mois.

Malheureusement, pour six euros, les ajouts sont malheureusement bien trop faibles et si vous avez déjà fini le jeu, vous ne verrez pas forcément l’intérêt de The Pale Reach. En revanche, si vous êtes toujours en train de faire le jeu, alors The Pale Reach pourra être un parfait complément à votre aventure, bien qu’un peu cher (six euros).

Les graphismes sont intéressants, l’étendue blanche de ce DLC a réussi à nous créer un effet glaçant et à nous angoisser dans ces décors labyrinthes. La bande-son est elle aussi très réussie. The Pale Reach est totalement disponible en français.

Conclusion 55 % /10 The Pale Reach est un DLC qui n'apporte pas grand-chose à Dredge. Si l'ambiance et le gameplay sont toujours aussi sympathiques, nous avons terminé ce DLC frustré par sa durée de vie (1 à 2 heures) et son manque de contenu. Nous le conseillons plutôt aux joueurs qui sont en train de faire le jeu plutôt qu'à ceux qui ont déjà terminé l'aventure. LES PLUS Le plaisir de retrouver Dredge

Une ambiance toujours aussi glaçante

Des graphismes réussis

Un bon ajout pour ceux qui font l'aventure

LES MOINS Un DLC qui n'apporte pas grand-chose

Une durée de vie famélique

Peu d'intérêt si vous avez déjà terminé l'histoire

