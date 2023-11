Représentez-vous le fameux tableau “le Cri” de Munch et imaginez-vous le retranscrire en jeu vidéo. Une ambiance sombre, torturée, des personnages bizarres, l’impression que tout flotte comme dans un rêve, des murs qui se transforment, des bruits étranges, des ombres qui passent. Eh bien, c’est exactement comme cela que peut se présenter le jeu Afterdream (disponible sur l’eShop), un jeu réalisé par un développeur solo, le finlandais Jesse Makonen.

Dans les rêves, personne ne vous entend crier

After Dream est un jeu d’aventure horrifique en 2D dans lequel le joueur incarne une jeune femme. Au début de l’aventure cette jeune femme est en train de parler à un psychiatre et on prend conscience que nous jouons en réalité à l’intérieur de ses rêves et de ses cauchemars.

Afterdream déroule son histoire qui alterne entre les séances de discussion chez le psy et les visites de lieux de plus en plus bizarres et délabrés. Il va falloir parcourir des niveaux et passer de pièce en pièce pour trouver des éléments qui nous aideront à résoudre des énigmes. Les énigmes ne sont pas très difficiles, elles sont souvent à base d’objets à trouver et à combiner pour débloquer quelque chose. La nature même de ce genre de jeu implique des allers-retours fréquents, ce qui est parfois long, mais qui n’est pas très grave car les niveaux ne sont pas grands du tout.

L’ambiance du jeu n’est pas très horrifique en réalité, il n’y a pas de jump scare ou de monstres horribles à combattre, c’est plutôt un sentiment insidieux de mal-être, des endroits bizarres, des lieux distordus, et une impression étrange et sombre. On est assez proche d’un Silent Hill dans l’ambiance générale des lieux visités.

Mes nuits sont plus belles que vos jours

Graphiquement le jeu est en 2D et le pixel art est réussi, on trouve facilement ce que l’on cherche dans les éléments du décor. Un élément important de gameplay est représenté par un appareil photo que l’héroïne peut utiliser de deux manières. Soit elle utilise le flash pour éclairer la pièce et repérer les endroits intéressants. Soit elle utilise la caméra et cela permet de mettre en surimpression un élément important du décor qui n’était pas visible à l’œil nu et qui apparaît une fois découvert à travers l’œil de la caméra. Ce système de jeu est tout simple mais il permet de varier les énigmes et d’ajouter un peu de difficulté et de recherche lorsqu’on parcourt des pièces.

Afterdream est court, il se termine en trois ou quatre heures et il n’offre pas de rejouabilité, ce qui est dommage. De plus, tout est en anglais donc il faut connaître suffisamment cette langue pour bien pouvoir profiter du moment. Une mention spéciale est à apporter à la musique du jeu qui va parfaitement avec l’ambiance sombre mais qui reste suffisamment douce et aérienne pour ne pas plomber complètement le joueur lors de son aventure.

Conclusion 7 /10 Afterdream est un très bon petit jeu d'aventures avec une atmosphère sombre, une histoire prenante et des mécaniques de jeu efficaces. Le seul petit bémol est qu'il n'est proposé qu'en langue anglaise. Les amateurs d'énigmes apprécieront et les néophytes qui voudront s'y essayer ne seront pas rebutés par la difficulté du titre qui est bien dosée. Afterdream est une jolie surprise. LES PLUS De jolis graphismes en pixel art
Une aventure intéressante
Une ambiance sombre réussie
Une bande son adaptée LES MOINS Uniquement en anglais
Un peu court
Manque d'horreur pure

