Afin de fêter les 30 ans du film culte Jurassic Park, l’éditeur Limited Run Games nous propose une collection bien rétro des hits de cette licence. Composée de sept jeux, cette compilation, vaut-elle vraiment le coup de revisiter l’île d’Isla Nublar et d’affronter à nouveau ses terribles dinosaures. Ne perdons pas de temps et vérifions cela.

Auriez-vous projeté de mettre des dinosaures dans votre parc à dinosaures ?

Nous ne ferons pas ici, de test de chacun des jeux proposés dans Jurassic Park Classic Games Collection (eShop). Ces derniers étant sortis il y a maintenant quelques années, nous savons très bien ce qu’ils valent. Néanmoins, nous tenons quand même à dire que nous avons pris grand plaisir à reparcourir ces jeux qui auront pour la plupart bercé notre enfance. À présent, nous parlerons simplement de ce que nous propose cette collection censée faire revivre ces jeux cultes.

Mais avant toute chose, il va falloir détailler un minimum le contenu de cette édition. Nous aurons ainsi le droit à sept titres provenant évidemment des consoles anciennes générations. De la NES à la SNES, toutes les versions y passent. Première bonne surprise, nous n’avons pas de doublons. Donc ici, pas de versions US ou Jap, ce qui plaira à certains, et déplaira à d’autres. Si nous avons bien les mêmes titres Jurassic Park sous différentes versions, ces dernières sont bien assez différentes pour qu’on ne puisse pas parler de doublons. Mais passons aux autres bonnes surprises de cette édition anniversaire, ben en fait ça va être très rapide, car hormis les jeux proposés, nous n’avons rien d’autre à nous mettre sous la dent. Ah si ! Nous avons quand même un minijukebox, pour l’OST de chaque jeu, rien de bien folichon en soi, mais bon au moins ça existe. Par contre, si comme votre serviteur, vous vous attendiez à entendre le thème mythique du film, oubliez ça tout de suite. Nous n’avons pas souvenir, si certaines musiques du film étaient présentes à l’époque, mais dans tous les cas, on doit quand même avouer que ça nous a manqué.

Vous l’aurez donc compris, mais mis à part les jeux, aucun bonus ne sera proposé dans ce Jurassic Park Classic Games Collection. Pas de nouveau mode de jeu, de musée et encore moins les jaquettes des jeux compris dans la collection. Finalement, ce qui nous aura le plus plu dans cette collection sera la chance de pouvoir sauvegarder et revenir en arrière à tout moment.

Il y a quoi là dedans ? King Kong ?

Si le niveau contenu de Jurassic Park Classic Games Collection déçoit grandement et qu’on s’attendait tout de même à avoir un minimum de bonus, et visuellement ce n’est pas mieux. Ainsi, nous aurons droit aux traditionnels filtres d’écran. On nous propose soit un lissage de l’image ou alors un filtre nous rappelant les bonnes vieilles télés cathodiques. Qu’on se le dise maintenant, ce dernier filtre rend les jeux très moches. Alors peut-être que ça plaira aux puristes ou aux plus nostalgiques, mais pour notre part, nous avons eu mal aux yeux.

On ne vous parle même pas de la taille de l’écran de jeu. Si on a bien l’option plein écran, celui-ci au final sera toujours accompagné de bordures ou bien de grands espaces noir. Si d’habitude, on peut pester contre les écrans étirés des titres rétros en émulation, ici on aurait été bien content d’en avoir. D’ailleurs en parlant de bordure d’écran, ne vous attendez pas à avoir du choix. Ici, nous n’avons qu’une seule et même bordure pour tous les jeux. Bien que cela soit purement esthétique, il est tout de même dommage de ne pas avoir plus de choix.

Conclusion 4.9 /10 Bien que l’aspect nostalgique soit bien présent et qu’on a aimé se replonger dans ces jeux de l'ère jurassique, nous en ressortons quand même déçus de cette escapade à Isla Nublar. Les jeux proposés sont certes bons, mais niveau esthétique de l’emballage nous sommes loin d’être satisfaits. Nous aurions aimé avoir quelques bonus, tels que des croquis, ou au moins les jaquettes des jeux, mais rien de tout cela. Nous pourrons au moins nous consoler d’avoir un mini jukebox pour chaque jeu, oui on sait que la consolation est très maigre, surtout au tarif de 29.99€. Bref, cette fois-ci, on peut le dire. Nous avons dépensé sans compter. LES PLUS 7 jeux

