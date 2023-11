“Quatre tortues d’enfer dans la ville. Chevalier d’écailles et de vinyle. Ce sont des guerriers fantastiques. Ils sortent les nunchakus, c’est la panique. Pour venger Splinter, ils sortent les katanas…”

Ahhh, on en viendrait presque à entendre la douce mélodie accompagnant ces paroles qui ont bercé notre enfance. Amateurs de pizzas et de tortues mutantes vivant dans les égouts et pratiquant les arts martiaux, soyez les bienvenus. Voici un jeu pour combler tout bon joueur rétro ayant grandi avec les jeux de cette licence, ainsi que ceux souhaitant découvrir ces pépites du passé. Quand on dit pépites, on ne ment pas et surtout les joueurs que nous sommes ont été plus que gâtés, puisque ça n’est pas juste 5 ou 7 jeux que l’on nous propose, mais bel et bien 13. Oui oui, 13 jeux dont nous avons le plaisir de parcourir avec nos joycons. Que ce soit le mythique Turtles in Times ou encore le légendaire et difficile épisode de la Nes, tous répondent présent. Allez, c’est parti pour la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (disponible sur l’eShop et en boite) et on dit COWABUNGA !!!

Du rétro à foison

Il y a maintenant quelques temps, nous avons eu le droit à un superbe beat’em up Ninja Turtles, le fantastique Shredder’s revenge. Une sorte de suite spirituelle au fameux Turtles in Times. Ici, si nous avons bel et bien ce titre culte, nous avons aussi toute une compilation des meilleurs titres. Quand on parle compilation, il est toujours compliqué de satisfaire tous les joueurs. Entre les plus anciens qui voudraient goûter à ce doux sentiment de nostalgie et les nouveaux gamers qui souhaitent découvrir des bijoux, la satisfaction est en effet un atout majeur, mais aussi difficile à obtenir.

Pourtant, en termes de satisfaction, la compilation réussit très bien son office. Divertir aussi bien le vieux gamer que le nouveau. Ainsi, dans cette première et inédite collection regroupant les titres cultes de la licence tant appréciée, il n’y a pas de jaloux. Des jeux d’arcade jusqu’à la GameBoy, en passant par la NES, la MegaDrive ou encore la Snes, tous les titres répondent à l’appel. Comme d’habitude les jeux sont simplement de jolies émulations, mais pourtant il est agréable de voir qu’une foule d’options nous sont proposées.

Ainsi, tout d’abord, nous avons le droit à 2 versions pour la grosse majorité des jeux, US ou bien JAP, rien de bien grandiloquent, mais cela a tout de même le mérite d’exister et d’être proposé. De plus, les titres nous gratifient aussi d’une multitude d’options graphiques afin de polir juste un brin les titres. Ces options n’ont rien de sensationnel et sont classiques dans ce genre de compilation. Ne vous attendez donc pas à découvrir ou redécouvrir un titre avec des graphismes améliorés. Au mieux, nous aurons des options retirant certains scintillements et les ralentissements sur certains jeux, comme par exemple sur le mythique titre de la Nes.

Découvrir ou redécouvrir les Turtles

Maintenant que nous avons parlé des options graphiques, attardons-nous encore sur les autres options que nous réserve la compilation. Comme plus bel exemple de ces options, nous avons les cheat codes. Éléments bien connus des anciens joueurs, cette fonctionnalité aujourd’hui quelque peu oubliée revient afin de nous aider sur quelques jeux. Cet élément du passé sera bien pratique pour finir ces jeux à la difficulté parfois légendaire. Si de nos jours, la difficulté est synonyme de Souls et est une marque de fabrique pour les jeux bien hardcore, cette difficulté ahurissante n’a pourtant pas attendu l’avènement de From Software pour nous faire suer sur nos manettes. Car déjà à l’époque de la Nes, un jeu en particulier nous a fait rager sur notre vieille télé cathodique : nous parlons bien entendu du mythique Ninja Turtles de la Nes. Tous les enfants de l’époque l’ont eu, et tous se souviennent avec douleur de cette difficulté ahurissante. Si nous parlons de difficulté, c’est qu’elle est ici bien présente dans la grande majorité des jeux. Et à l’époque, pas de sauvegarde ! Mais ça c’était avant, car nous avons ici un saint graal, le combo sauvegarde et rembobinage qui nous permettra de corriger une erreur qui pourrait nous être fatale. Des options qui sont les bienvenues ici et qui permettront à toutes et tous de terminer enfin ces petits bijoux vidéoludiques. Nul doute que chaque joueur passera du temps sur son ou ses jeux préférés de la licence.

La caverne des ninjas

D’ailleurs, dans cette superbe compilation, nous avons le droit à un joli panel d’œuvres vidéoludiques. Ainsi, comme nous le disions déjà plus haut, le titre nous gratifie de 13 jeux. Nous avons bien entendu des doublons, mais dans l’ensemble, nous pouvons dire que nous sommes diablement bien gâtés. En plus de ce très joli panel de jeux, les beat’em up et le versus fighter, nous avons aussi le droit à quelques bonus inhérents à ce genre de collection.

Entre des guides stratégiques et des vidéos de gameplay, nous sommes servis. Mais ce n’est pas tout, puisque le musée, ici rebaptisé Tanière des tortues, regroupe moults bonus. Nous aurons ainsi le droit à une bibliothèque de médias très riche et variée. Les jaquettes de jeux US et JAP, les publicités, les dossiers de presse, des tonnes de documents conceptuels des développeurs, les manuels de jeux et même les photos des séries animées des Ninja Turtles. Enfin, dernier bonus et pas des moindres, nous avons la possibilité d’écouter l’OST des jeux avec des playlists complètes. Bref, nous avons à boire et à manger dans cette fameuse tanière des tortues et nul doute que les grands fans sauront y trouver leur bonheur.

Conclusion 8.4 /10 Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Collection est une excellente compilation. Regroupant pas moins de 13 jeux, de la borne d’arcade à la GameBoy, cette collection saura satisfaire à coup sûr les plus nostalgiques, ainsi que les gamers souhaitant découvrir ces titres du passé. Entre les options classiques de graphismes et de gameplays inhérentes à ce genre de compilations, tous les gamers confirmés ou en herbe auront la possibilité d'enfin finir leur jeu Ninja Turtles préféré. De plus, nous avons aussi le droit à une bibliothèque de médias extrêmement bien garnie qui saura régaler n’importe lequel des aficionados de la licence Ninja Turtles. LES PLUS 13 jeux…

