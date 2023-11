Avec la sortie discrète et plutôt surprise de Borderlands 3 il y a quelques semaines sur Nintendo Switch, la porte pour la Borderlands Collection: Pandora’s Box sur la console hybride est ouverte. Une évaluation a même été découverte pour une version Nintendo en Allemagne.

Cette collection contient un total de six jeux et tous les contenus additionnels. Les jeux inclus sont Borderlands, Borderlands 2, Borderlands : The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 et New Tales from the Borderlands.

Borderlands Collection: Pandora’s Box for Nintendo Switch has been rated by Germany’s software rating organization USK.#Borderlands #BorderlandsSwitch pic.twitter.com/EN2cYo47vU — Kurakasis (@Kurakasis) November 24, 2023