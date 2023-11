NIS America lance les promotions de fin d’année via l’eShop Nintendo Switch.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera (uniquement pour la Nintendo Switch). L’ensemble des promotions ci-dessous sont disponibles sur l’eShop US, si elles sont en Europe, c’est notifié.

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $23.99 (avant à $59.99)

– Catherine: Full Body – $12.49 (avant à $49.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $23.99 (avant à $59.99), aussi disponible en Europe pour 31,99€

– Etrian Odyssey HD – $23.99 (avant à $39.99)

– Etrian Odyssey II HD – $23.99 (avant à $39.99)

– Etrian Odyssey III HD – $23.99 (avant à $39.99)

– Etrian Odyssey Origins Collection – $47.99 (avant à $79.99), aussi disponible en Europe pour 47,99€

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (avant à $39.39), aussi disponible en Europe pour 29,99€

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $29.99 (avant à $59.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $7.99 (avant à $39.99)

– Persona 3 Portable – $12.99 (avant à $19.99), aussi disponible en Europe pour 12,99€

– Persona 4 Arena Ultimax – $14.99 (avant à $29.99), aussi disponible en Europe pour 14,99€

– Persona 4 Golden – $12.99 (avant à $19.99), aussi disponible en Europe pour 12,99€

– Persona 5 Royal – $29.99 (avant à $59.99)

– Persona 5 Strikers – $17.99 (avant à $59.99), aussi disponible en Europe pour 29,99€

– Puyo Puyo Champions – $1.99 (avant à $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $4.99 (avant à $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $9.99 (avant à $39.99), aussi disponible en Europe pour 9,99€

– Rock of Ages 2 – $2.99 (avant à $14.99)

– Samba de Amigo: Party Central – $25.99 (avant à $39.99), aussi disponible en Europe pour 25,99€

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Columns II – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages G-LOC Air Battle – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.39 (avant à $7.99)

– SEGA Genesis Classics – $5.99 (avant à $29.99)

– Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – $14.99 (avant à $49.99)

– Shin Megami Tensei V – $23.99 (avant à $59.99)

– SolSeraph – $2.99 (avant à $14.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $15.99 (avant à $39.99)

– Sonic Forces – $9.99 (avant à $19.99)

– Sonic Frontiers – $23.99 (avant à $59.99), aussi disponible en Europe pour 23,99€

– Sonic Mania – $9.99 (avant à $19.99)

– Sonic Origins Plus – $25.99 (avant à $39.99), aussi disponible en Europe pour 19,49€

– Sonic Superstars – $41.99 (avant à $59.99), aussi disponible en Europe pour 48,99€

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $5.99 (avant à $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $15.99 (avant à $39.99), aussi disponible en Europe pour 19,99€

– Valkyria Chronicles 4 Complete Edition – 9€99 au lieu de 49€99 (uniquement en Europe)