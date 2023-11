On n’était pas certain de le voir, mais il semble désormais certain que le nouveau jeu Professeur Layton sera présenté lors du prochain événement Vision de Level-5, la société ayant partagé les informations suivantes dans un message sur les médias sociaux :

« LEVEL5 VISION 2023 II » Diffusion en continu à 21h00 (JST) le mercredi 29 novembre. Révélation des dernières informations sur « Professor Layton and the New World of Steam ! ».

Diverses dates de sortie de jeux Level-5 devraient également être révélées au cours de cette émission (on y espère Megaton Musashi, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven: Victory Road ou encore DECAPOLIS). Nous ne manquerons pas de faire le point sur les annonces le 29 novembre.

