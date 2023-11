On vous a déjà parlé du lancement record (ici), il se confirme. Les récentes données de ventes au Royaume-Uni rassemblées par Games Industry révèlent qu’en termes de lancements physiques, la version Nintendo Switch de Hogwarts Legacy est le troisième jeu Switch en boîte le plus vendu de 2023.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est le jeu le plus vendu au Royaume-Uni cette année, Super Mario Wonder est à la deuxième place. L’héritage de Poudlard reste le jeu vidéo le plus vendu de 2023 au Royaume-Uni, qui est le plus grand marché du jeu en Europe.