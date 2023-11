À son origine, les colons de Catan est un jeu de société issu de l’imagination de l’allemand Klaus Teuber, dont l’objectif principal était de mettre au point un jeu stratégique astucieux mais accessible au plus grand nombre. Disponible en France depuis 1995, de nombreux joueurs se sont pris au jeu, usant de diverses tactiques pour triompher. Fin 2019, nous vous proposions d’ores et déjà un test d’une version Switch (rendez-vous ICI). Fin 2023, qu’en est-il de cette nouvelle refonte qui met pleinement en avant son optimisation pour consoles ?

Edité par Dovetail Games, CATAN – Console Edition (disponible ici) reprend sans grande surprise les règles du jeu traditionnel. Celles-ci sont délivrées aux joueurs sous la forme de plusieurs tutoriels bien agencés, avec à la fois des vidéos mais aussi des parties d’entraînement. Ces apprentissages sont découpés en différents chapitres afin de pouvoir axer son perfectionnement dans un domaine bien précis. Totalement en français, ils se destinent à tous les joueurs. Pleinement novices de Catan, nous avons particulièrement apprécié cette démarche : le titre nous semblait en effet bien nébuleux à son ouverture. Le tutoriel est complet et agréable mais rien ne vaut la pratique pour appréhender parfaitement toutes les facettes d’un jeu de société ! Lançons-nous…

Catanons-nous dans Catan

Après avoir pris soin de suivre scrupuleusement l’ensemble des aides disponibles, nous voilà partis pour une première véritable partie de Catan. Celle-ci peut être rapide, ou bien plus personnalisée (le choix des personnages, des couleurs, et tout et tout !), en local contre des joueurs IA ou bien auprès de camarades de canapé. Les parties en ligne sont aussi disponibles mais il convient d’ores et déjà de se sentir à l’aise sur le jeu pour prétendre rejoindre un salon. Soulignons par ailleurs que la communauté en ligne n’est guère très nombreuse à l’heure actuelle… En revanche, si votre groupe d’amis comporte plusieurs amateurs, cette possibilité de jouer ensemble à distance (puisque la création d’un salon privé est disponible) est une bonne solution.

Sur Catan, il faut penser stratégie, et cela dès les premières minutes de la partie. Le plateau se distingue par sa représentation à tendance hexagonale et originale, qui elle-même comporte de nombreuses tuiles numérotées de 2 à 12. Chacune de ces tuiles dispose d’une ressource spécifique en sont sein : les montagnes sont riches en minerais, les forêts en bois, les collines produisent de l’argile, les prés de la laine et les champs du blé. Seul le désert est… désertique et sans ressource. Chacune de ces ressources sont précieuses pour l’achat de diverses constructions notables. Mais à l’ébauche de la partie, le joueur dispose d’ores et déjà de deux colonies et deux routes sans contrepartie. Les colonies (et les villes, qui s’apparentent à des colonies plus développées encore) sont toujours adjacentes à plusieurs tuiles : elles vont permettre de récolter les ressources associées à ces dernières, par exemple du bois si la colonie touche une forêt. Les routes, quant à elles, permettent de relier les différentes constructions, et peuvent même rapprocher un peu plus le joueur de la victoire… En effet, le joueur qui remporte la partie est celui qui atteint en premier 10 points. Or, il est possible d’obtenir jusqu’à 2 points grâce à la plus longue route commerciale ! Une bonne raison pour ne pas banaliser ce type de construction qui semble quelque peu accessoire pour les colonies de prime abord.

Chacune des tuiles dispose en son sein d’à la fois une ressource (sauf le désert), mais aussi d’un numéro : de 2 à 12. Les parties se jouent avec deux dés : tous les chiffres compris en 2 et 12 correspondent à l’ensemble des résultats possibles au tirage des deux dés. Lorsqu’un joueur joue les dés, le total des deux chiffres permet de mettre en lumière les tuiles associées et dès lors la récolte de matière première si le joueur dispose d’une colonie ou d’une ville qui jouxte lesdites tuiles, et cela quel que soit le joueur actif. Ainsi, un tour permet différentes actions : lancer les dés (et possiblement la récolte de ressources !), commercer, construire ou encore jouer une carte. Soulignons dès à présent que le bouton ZL permet quant à lui de mettre en lumière les ressources d’ores et déjà en main : un affichage précieux, voire franchement indispensable, afin de toujours garder un œil sur ses matières premières disponibles. Cet affichage est une information précieuse… c’est pourquoi il est possible de jouer en multi local à l’aide de son téléphone pour afficher les ressources en mains sans en informer ses adversaires. La configuration fonctionne : il est possible de visualiser ses ressources grâce aux icônes associées directement depuis son smartphone, ainsi que ses constructions (dont le nom est en anglais néanmoins).

Tout en sachant que chaque colonie en place rapporte un point, et chaque ville deux points, vous comprenez dès lors l’intérêt des constructions dans Catan ! Ces dernières requièrent en revanche un certain nombre de ressources : une route nécessite du bois et de l’argile, tandis qu’une colonie requière en sus de la laine et du blé. La ville, quant à elle, nécessite du blé et du minerai. Selon le placement initial de vos colonies, il est fort probable que vous ne puissiez guère récolter chacune des matières premières nécessaires : c’est donc le moment de réaliser des échanges entre les joueurs ! Grâce à un tableau assez clair et facile à prendre en main, le joueur peut, au cours de son tour, proposer un échange à l’ensemble des autres participants. Refuser ou accepter, le choix leur revient ! Dans le cas d’un refus répétitif et le besoin latent d’une ressource, les ports sont une alternative intéressante : les échanges y sont toujours possibles mais ils sont coûteux en ressources ! À moins d’y faire quelques construction à proximité…

Des routes, des colonies, des villes… mais aussi des cartes stratégiques, des cartes de développement, peuvent être achetées contre des ressources. Déterminantes, celles-ci peuvent faire basculer la partie ! Certaines permettent par exemple la construction gratuite de routes, d’autres offrent des points de victoire, certaines enfin permettent de déplacer un mystérieux voleur… il est temps de vous présenter le chiffre 7, le grand absent sur les tuiles du plateau ! Aucune tuile 7 n’est disponible… et pour cause ! Elle est l’apparat du voleur… Ce dernier se tient en début de partie en plein désert mais alors que le chiffre 7 est obtenu au dé, rien ne va plus ! Tous les joueurs qui disposent de plus de 7 ressources en main doivent s’en délester de la moitié (outch !). Le voleur se déplace alors sur une tuile choisie par le joueur : les récoltes ne sont alors plus possibles sur cette tuile et le voleur dérobe une ressource au hasard à un joueur jouissant d’une colonie ou d’une ville dans le coin ! Sacré mauvais coup que celui du voleur… sachez que des cartes stratégiques permettent aussi de déployer le voleur… mamma mia, tout se complique !

Le voleur permet de grands retournements de situations : il nous est arrivé plusieurs fois d’être pleinement à l’aise avec de nombreuses ressources en main, et d’être rapidement dérobés par un fichu voleur ! Finalement, nous avons changé de stratégie pour pallier cela… mais nous la gardons pour nous, ah ah !

Pas besoin de ranger le plateau !

Les jeux de société ont, pour la plupart, vocation à réunir autour de la table plusieurs joueurs afin de partager une (ou plusieurs !) partie en toute convivialité (bien que parfois cela tourne au vinaigre, il est vrai !). De fait, il peut parfois être un peu dérangeant de s’en retourner aux écrans pour de tels instants de vie. Le titre doit, en effet, parvenir à se montrer intelligent dans son agencement, beau dans sa réalisation et attractif – sans oublier son prix – tout en permettant aux joueurs solos de bénéficier de toutes les parties qu’ils souhaitent. Sur ce dernier point, bien entendu, CATAN – Console Edition remplit sa mission : vous allez clairement avoir de quoi faire, même si l’IA ne se montre pas toujours à la hauteur. Les « vrais » joueurs sont toujours plus audacieux, stratégiques et entreprenants.

L’aspect graphique de CATAN – Console Edition est assez réussi puisqu’il propose des tuiles de couleurs agréables. Les lancers de dés viennent parfois cogner ces dites tuiles… surprenant. Néanmoins, certaines animations ne nous ont pas semblé de toute beauté, avec un voleur au visage un peu grossier, et des personnages pas toujours très esthétiques. Ces dernières permettent tout de même de donner vie au plateau de jeu qui parvient dès lors à s’animer au fil des actions des joueurs.

Nous avons été dérangés par une visibilité assez chaotique des différentes actions possibles : le bas de l’écran met en avant le rappel de touches pour effectuer telle ou telle action. Or, certaines n’apparaissent pas toujours… alors qu’elles sont bien possibles ! Notre première partie était quelque peu laborieuse (d’autant plus que nous étions encore en apprentissage !)… nous avons souvent cherché les bonnes touches pour réaliser l’action souhaitée. Une petite mise à jour sur le bon affichage des actions possibles serait idéale !

La musique et les bruitages d’ambiance sont en accord avec l’univers assez colonial de Catan : ils s’intègrent parfaitement à la partie et ne perturbent en rien la réflexion stratégique menée par le joueur. En outre, il est possible de refuser automatiquement les échanges, ce qui diminue quelque peu le temps des parties. Néanmoins, une certaine latence reste persistante… Bien entendu, les échanges peuvent être de nouveau acceptés d’une simple pression de touche : ils restent cruciaux dans une partie de Catan !

Nous avons été déçus de constater l’absence des extensions dans le jeu de base… il est nécessaire de refaire un tour sur l’eShop, et de reprendre la carte bleue, pour disposer du jeu complet… D’autant plus qu’il est nécessaire de déjà débourser 20 euros pour acquérir le titre sur l’eShop de la Nintendo Switch, un tarif assez conséquent pour un jeu de société sur console.

Le saviez-vous ?

Catan est véritablement un mastodonte dans l’univers des jeux de société. Décliné sous de multiples variantes et extensions, il existe même un championnat du monde depuis 2002 ! Ce dernier se tient désormais tous les deux ans, la plupart du temps en Allemagne et permet aux meilleurs de se confronter les uns les autres. Vous y allez ?

Conclusion 6.9 /10 Catan nous invite une nouvelle fois à partager quelques parties en local ou en ligne sur Nintendo Switch pour le plus grand plaisir des amateurs qui ne parviennent pas à trouver d'autres adeptes pour faire une partie « en chair et en os » ! Le titre dispose de plusieurs tutoriels afin d'être accessible à tous les joueurs : d'ores et déjà adeptes de Catan, ou complètement novices, chacun parviendra à prendre ses marques. Les parties se déroulent dans un contexte musicalement correct et aux graphiques parfaitement lisibles mais d'une qualité discutable. La stratégie est de mise et les joueurs sont invités à appréhender au mieux les actions des autres participants, tout en laissant la chance de tenir quelque peu les ficelles du jeu grâce au tirage des dés. Le titre, dépourvu de ses extensions à la base, souffre de quelques ralentissements et autres petits bugs d'affichage... de petits défauts dont il va falloir faire fi au profit d'une bonne stratégie ! LES PLUS Un bon jeu stratégique qui séduira les amateurs du genre.

Un bon jeu stratégique qui séduira les amateurs du genre. Des tutoriels variés, agréables et accessibles.

Des tutoriels variés, agréables et accessibles. Univers sonore en accord avec l'empreinte du jeu.

Univers sonore en accord avec l'empreinte du jeu. Entièrement en français. LES MOINS Des graphismes auxquels nous n'avons pas particulièrement adhéré.

Des graphismes auxquels nous n'avons pas particulièrement adhéré. Quelques ralentissements.

Quelques ralentissements. Un affichage laborieux des différentes actions possibles.

Un affichage laborieux des différentes actions possibles. Les extensions ne sont pas présentes dans le jeu de base ! Détail de la note Graphismes 0

Musiques et bruitages 0

Tutoriels 0

Fluidité 0

Fun 0

Stratégique 0

Richesse du contenu/Tarif 0