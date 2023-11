Après le très bon portage de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, on attend beaucoup plus ce Skater XL sur Nintendo Switch.

Au cours des trois dernières années, nous avons optimisé un rare 60 FPS fluide comme du beurre, à la fois en mode portable et en mode docker, tout en conservant la sensation de jeu fluide et basée sur la physique qui caractérise le jeu et que plus d’un million de joueurs ont appréciée jusqu’à présent.

Fidèle à notre éthique, Skater XL sur Nintendo Switch est un bac à sable ouvert et créatif pour skater, filmer, traîner et créer, à votre propre rythme. Doté de fonctionnalités telles que le multijoueur freeskate, un éditeur de replay, la personnalisation des personnages et les pros jouables Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta et Brandon Westgate, Skater XL apporte le jeu de skateboard authentique le plus fluide et le plus réactif jamais sorti sur Nintendo Switch.