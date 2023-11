Lesquin, France – le 30 novembre 2023 – L’éditeur NACON et le studio Tivola sont heureux d’annoncer la sortie de Wildshade : Unicorn Champions. Le jeu de course hippique pour toute la famille est désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo SwitchTM.

Après avoir proposé à des millions de cavaliers du monde entier de parcourir sur mobile les terres fantastiques de Wildshade, c’est à présent sur consoles qu’ils peuvent faire galoper leurs montures.

À dos de cheval ou de licorne, les joueurs disputent des tournois endiablés en solo ou en multijoueur local jusqu’à 4, contre leurs amis et leur famille. Tout au long du parcours, les cavaliers peuvent sauter, accélérer et utiliser des sorts magiques pour tenter de dépasser leurs adversaires.

Chaque course est un moment clé du jeu car elle donne l’occasion d’améliorer ses compétences et de gagner des points qui permettront d’obtenir de nouvelles montures et de débloquer de nouveaux accessoires. Les joueurs peuvent ainsi élever 50 licornes et chevaux et les croiser pour créer de nouvelles montures uniques aux robes et crinières variées.

Quelle créature fantastique allez-vous élever pour franchir en premier la ligne d’arrivée ?

Wildshade : Unicorn Champions est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo SwitchTM.