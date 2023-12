C’était il y a un bout de temps maintenant, en mai 2021, Square Enix avait révélé qu’il travaillait sur un remake HD-2D de Dragon Quest III.

Suite à cette annonce, plus de nouvelles avant décembre 2022 ou un court message indiquait que tout le monde travaillait dur pour mener à bien le projet. Plus de neuf mois plus tard, nous avons reçu une autre mise à jour de la part des développeurs lorsque le créateur de Dragon Quest, Yuji Horii, a mentionné que le développement progressait de façon assez régulière. Malheureusement, en dehors de ce bref commentaire, aucune autre remarque sur le jeu n’a été faite.

Aujourd’hui, nous avons droit à une nouvelle mise à jour, quelque peu frustrante. Horii a de nouveau fait part de ses commentaires sur le remake, indiquant qu’il avait récemment passé du temps chez Square Enix pour tester le jeu. Apparemment, il est resté au studio jusqu’à 22 heures pour jouer, il semble donc qu’il y ait eu pas mal de choses à voir sur le jeu. Espérons que nous aurons des informations plus concrètes sur l’avancement du jeu dans un avenir proche.

Coïncidence ou pas, quelques heures près cette annonce de Horii, la Team Asano déclare vouloir accélérer son rythme de sortie dès 2024.