À la mi-novembre, les Game Awards ont révélé leur liste de nominations dans toutes les catégories. Sans surprise, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été nommé dans plusieurs catégories.

Nintendo est évidemment très fier des cinq nominations obtenues par le jeu, à tel point qu’il a créé une bande-annonce spéciale pour le souligner.

Si vous souhaitez consulter la liste complète des catégories et des nominés pour les prix de cette année, vous pouvez la trouver ici. Rendez-vous le 7 décembre 2023 à 19 h 30 (heure française) pour découvrir les jeux qui remporteront les plus grandes récompenses de cette année.

Les Game Awards récompensent et soutiennent l’excellence créative et technique dans l’industrie mondiale du jeu vidéo. L’organisation rassemble un groupe diversifié de développeurs de jeux, de joueurs et de personnalités de la culture populaire pour célébrer et faire progresser la position du jeu en tant que forme de divertissement la plus immersive, la plus stimulante et la plus inspirante. L’équipe s’efforce de reconnaître ceux qui améliorent le bien-être de la communauté et d’élever les voix qui représentent l’avenir du média.