En juillet dernier, Nacon a révélé que Crown Wars : The Black Prince arriverait sur Nintendo Switch. Le jeu était initialement prévu pour un lancement en 2023, mais la nouvelle bande-annonce d’aujourd’hui confirme que le jeu n’arrivera pas avant 2024. Au moins, nous avons un nouvel aperçu du jeu avec la nouvelle du retard, et vous pouvez regarder cette vidéo ci-dessus.

La guerre des couronnes fait rage. Chevaliers et brigands sèment la désolation dans tout le pays. Mais une puissance maléfique plus dangereuse encore ourdit dans l’ombre de sinistres complots… A la tête de votre seigneurie, menez le combat contre les forces du mal dans ce jeu tactique et stratégique au tour par tour.

Depuis votre château, siège de toutes vos opérations, recrutez, équipez et formez vos soldats pour affronter vos ennemis et protéger la population. Composez vos équipes selon vos besoins pour partir à la recherche de la source du Mal et déjouer le complot diabolique.

Votre sens de l’intendance et de la diplomatie seront aussi mis à l’épreuve. Améliorez votre château et faites prospérer votre domaine, tout en gérant vos ressources avec sagesse.

Face à l’abîme, il ne reste qu’une seule solution : le Mal doit disparaître ou le monde sera perdu.