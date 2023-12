Nintendo a annoncé son prochain essai de jeu gratuit pour les abonnés NSO en Europe, confirmant que Suika Game fera partie de la liste des jeux sans paiement du 7 au 11 décembre.

Parmi les très nombreux jeux qui ont fait parler d’eux en 2023, Suika Game figure en bonne place puisque ce casse-tête à base de fruits qui est devenue une sensation virale au Japon en début d’année et depuis sa sortie chez nous, le phénomène grandi. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’achat le plus onéreux sur l’eShop au prix actuel de 2,99 €, il sera difficile de refuser d’y jouer gratuitement.

🍓🍑🍈 Get a taste of Suika Game with this juicy #NintendoSwitchOnline Game Trial!

Download now so you’re ready to merge fruit from 07/12: https://t.co/aDD4SWyTML pic.twitter.com/SKmic7r0d5

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) December 5, 2023