Montréal, Canada, 5 décembre 2023 – Salut les copains ! Aucun festin de vacances n’est complet sans le délicieux RPG d’aventure Born of Bread. Dernier né de WildArts et édité par Dear Villagers, Born of Bread sortira du four à 19h CET aujourd’hui sur PC au prix de 24,99 $ / 24,99 €, et sur les plateformes Switch, PlayStation 5 et Xbox Series au prix de 29,99 $ / 29,99 €. Les éditions Switch et Steam bénéficieront également d’une remise de 10 % durant la première semaine.





« Born of Bread est le jeu des vacances par excellence », déclare Nicolas Lamarche, concepteur et programmeur en chef de WildArts. « Il est rempli de gags hilarants, de personnages charmants, de jeux de mots culinaires et d’une longue aventure qui capture l’essence des RPG classiques des années 90. Born of Bread est notre ode au genre de jeux auxquels nous avons passé nos vacances d’enfance, et nous sommes ravis de transmettre cette tradition à la nouvelle génération ! »

« Lorsque nous avons vu Born of Bread pour la première fois, nous savions que c’était un jeu à retenir », a déclaré Guillaume Jamet, responsable de l’édition chez Dear Villagers. « Il nous a immédiatement fait rire, puis a continué à nous surprendre avec son identité visuelle haute en couleur, son approche addictive du combat au tour par tour et son écriture incroyable. Nous sommes ravis de pouvoir enfin partager l’aventure complète avec vous tous ! »

Born of Bread est une aventure de jeu de rôle au tour par tour qui renvoie aux RPG cartoonesques classiques, avec des personnages amusants et des histoires qui sauront charmer les joueurs de 7 à 77 ans. Des êtres d’un autre âge viennent semer le chaos dans le pays. Le héros le plus improbable, Loaf, un golem de farine et doté d’un émerveillement enfantin, se retrouvera, avec ses nouveaux amis, au cœur d’un drame vieux de plusieurs milliers d’années.

Explorez un monde merveilleux et plein de mystères, allant des ruines énigmatiques de la Forêt des Racines aux paysages enneigés des Terres givrées. Avec l’aide de vos amis, affrontez des méchants menaçants et participez à des combats hybrides aussi amusants qu’originaux.

Pour cuisiner Born of Bread, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

Un golem de farine à l’esprit enfantin et avec des capacités étranges

Un monde merveilleux et rempli de mystères

Un groupe éclectique de personnages bien étoffés

Une histoire farfelue

Une pincée d’énigmes légères

Des batailles au tour par tour avec un soupçon de mini-jeux en temps réel

Des graphismes 2.5D colorés et lumineux

Des missions annexes (à ajouter selon les goûts)

Un public captif qui vous accorde des bonus lors des combats

Pour commencer, vous aurez besoin de votre golem de farine, Loaf. Placez-le dans un région mystique où il pourra se mêler à ses amis ainsi qu’à la population locale. Même s’il n’a pas l’air de grand-chose, Loaf pourrait bien être le héros que ce pays !

Incorporez ensuite une histoire d’êtres d’un autre âge qui sèment la pagaille dans le pays.

Mettez successivement dans un moule un casting éclectique de personnages attachants, un décor illustré en 2.5D, des puzzles environnementaux et des combats hybrides tour par tour/temps réel uniques. Assurez-vous de connaître les faiblesses et les résistances de vos ennemis, car il vous faudra faire preuve d’intelligence et de réflexes pour déjouer les innombrables ennemis de Born of Bread.