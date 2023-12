Nous sommes souvent impressionnés de voir quand un jeu est créé par un seul homme, d’autant plus quand celui-ci est talentueux. Rogue Glitch Ultra est un roguelike de l’autrichien Lino Slahuschek. Il avait d’abord développé Rogue Glitch avant de proposer une version ultra, plus chère mais avec un contenu plus conséquent. Le jeu est porté par les autrichiens de Rarebyte et est disponible depuis le 14 novembre 2023 sur l’eShop au prix de douze euros. Une bonne raison pour se laisser tenter ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau moyen en anglais est nécessaire pour jouer à Rogue Glitch Ultra.

Un jeu hautement addictif

Rogue Glitch Ultra est un roguelike avec des passages de platformer. Nous incarnons un personnage qui arrive dans des arènes, dans lesquelles il doit tuer tous les ennemis.

Le jeu est très simple et dispose d’un tutoriel qui va permettre de dompter la prise en main. Notre personnage peut double-sauter, rebondir contre les murs, il tire automatiquement sur les ennemis, il a un objet, et il possède un saut à la Mario pour écraser les ennemis.

Nous tirons automatiquement sur les ennemis, cependant, comme ces derniers sont en mouvement, il faut en permanence se coller aux ennemis pour réussir à les toucher. La portée de l’attaque est minime et tout le gameplay nécessite de s’approcher assez d’un ennemi pour le toucher mais avec assez de prudence pour ne pas se faire toucher ou même tomber dans le vide.

Parfois, les monstres tués laisseront des pièces. Ces dernières sont indispensables car ce sont elles qui vont nous permettre d’améliorer notre personnage pendant la partie. En effet, à la fin de chaque salle des coffres apparaîtront aléatoirement. Ils coûteront quinze, vingt ou vingt-cinq pièces.

Dans chaque coffre, nous pouvons obtenir des bonus qui seront plus ou moins rares en fonction du coffre que vous avez choisi. Il y a énormément de bonus qui ont des effets vraiment différents. Certains nous donnent du drain de vie, d’autres permettent de lâcher des bombes quand nous écrasons l’adversaire, alors que d’autres permettent de sauter une troisième fois.

Si certaines compétences sont « neutres », d’autres sont rangées dans ces catégories comme « eau », « feu », « cœur » ou encore « saut ». Les pouvoirs d’eau font des dégâts plutôt de zone, l’électricité traverse plusieurs ennemis, etc.

Un jeu vraiment complet

En possédant plusieurs pouvoirs dans une seule catégorie, nous obtenons un superpouvoir qui peut changer le cours d’une partie. Le superpouvoir cœur nous offre par exemple deux vies max supplémentaires, celui d’explosion nous immunise à celles-ci, etc. Trouver des pouvoirs et créer des synergies entre eux sont une des clés de la réussite dans Rogue Glitch Ultra.

En plus de ces salles remplies de monstres, il y a aussi beaucoup de salles aléatoires qui vont changer la donne de notre partie. Il y en a où des personnages nous proposeront des défis de temps ou de plateforme. Réussir ces défis nous permettra de gagner des coffres et donc de nouvelles compétences.

D’autres salles nous donnent un coffre gratuitement, d’autres nous échangent des cœurs contre de la vie… Bref, le jeu est très complet et malgré la répétitivité liée au genre, nous nous sommes vraiment amusés sur Rogue Glitch Ultra.

Nous pourrions encore parler des combats de boss, des « glitchs » qui sont le fil rouge du récit et de plein d’autres choses, mais nous préférons vous garder un peu de surprise.

Il y a plusieurs personnages jouables qui se débloquent en réalisant des défis. Ces personnages peuvent s’améliorer jusqu’au niveau 3 grâce à des pièces que nous gagnons à chaque combat de boss remporté. Nous gagnons aussi de l’expérience qui nous permet de débloquer de nouveaux objets.

Un roguelike qui réussit à se démarquer de la masse

Pour terminer ce (grand) tour d’horizon, sachez que chaque partie remportée augmente la difficulté du jeu. Et que si les trois premières sont assez simples, la « insane » est terriblement compliquée et apporte de nouveaux obstacles et un level-design différent des autres.

Sincèrement, quand nous avons commencé Rogue Glitch Ultra, nous étions plutôt hermétiques, récalcitrants. Les premières parties étaient compliquées et nous maugréions sur un jeu qui ne nous paraissait pas très intéressant.

Et pourtant, au bout de la deuxième ou troisième partie, nous avons enfin compris le gameplay, nous avons enfin cerné les mécaniques et là il y a eu un vrai plaisir à jouer à Rogue Glitch Ultra.

Le jeu ressemble à beaucoup de roguelikes du marché et pourtant il réussit à apporter sa propre touche à travers un gameplay à la fois terriblement addictif, qui repose énormément sur l’aléatoire mais qui n’est pourtant jamais punitif.

Le tir automatique est une idée géniale et apporte son lot de stress et de compétition. Nous sommes là, à paniquer parce que nous savons qu’un ennemi va nous foncer dessus et qu’il faudra être assez vif pour l’esquiver. Écraser les ennemis est assez génial et nous rend malgré tout actif dans la mort de nos adversaires.

Mais qui ne plaira pas à tout le monde

Nous avons aussi adoré ce concept de synergie qui nous oblige parfois à préférer un objet dont nous possédions déjà le pouvoir juste pour obtenir son superpouvoir. Le bestiaire est répétitif mais assez complet.

Le jeu est jouable en ligne à plusieurs. Malheureusement, nous n’avons pas pu jouer avec les gens car nous nous faisions kicker automatiquement par le chef du groupe.

Si nous devions trouver un défaut, ce serait d’ailleurs là : certains objets sont à utiliser en groupe et c’est très frustrant de tomber aléatoirement dessus quand nous jouons en solo. Le fil rouge de l’histoire est aussi très léger, mais ce n’est pas le plus important.

Pour douze euros et si vous aimez les roguelikes, n’hésitez pas. Le jeu en vaut la chandelle. Rogue Glitch Ultra ne plaira pas à tout le monde avec ses couleurs très marquées et son mélange particulier de roguelike / platformer. En revanche, ceux qui veulent s’y aventurer et s’y accrocher découvriront un super jeu.

Rogue Glitch Ultra n’est pas traduit en français. Il faut au moins un niveau moyen en anglais pour maîtriser certains termes. Fort heureusement, chaque pouvoir que nous pouvons récolter est imagé et reste aisé à comprendre.

Les graphismes sont particuliers et ils pourront rebuter une partie des joueurs. Si ces derniers nous ont d’abord repoussés, nous avons fini par les adopter et même les aimer. La bande-son est très réussie.

Conclusion 8 /10 Rogue Glitch Ultra a réussi à faire chavirer nos cœurs grâce à son gameplay terriblement addictif et ses mécaniques à la fois classiques et si particulières. Les graphismes ne plairont pas à tout le monde et le jeu n’est pas traduit en français, mais si vous vous lancez sur ce roguelike, vous risquez de ne jamais vous arrêter. LES PLUS Un gameplay réussi

