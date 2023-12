Le 05/12/2023, Dordrecht, Pays-Bas – Pour profiter pleinement d’un moment gaming, il faut être bien installé ! Trust présente ses derniers équipements innovants pour gamers : la chaise GXT 718 Rayzee, le système d’enceintes GXT 612 Cetic et le clavier GXT 836 Evocx. Avec ce nouvel assortiment, transformez vos sessions gaming en véritables instants de performance où le confort est de mise.

Profitez d’une expérience gaming tout confort avec la chaise au sol Trust GXT 718 Rayzee. Ce siège pliable offre la flexibilité ultime : déplier, utiliser partout, tout le temps, replier. Avec son rembourrage moelleux, cette chaise offre une assise agréable pour des heures de jeu ou de simple détente.

Pour plus d’adaptabilité, vous pouvez régler l’angle de votre dossier à votre convenance, de plat sur le sol à 90°, avec cinq positions intermédiaires. La Rayzee est conçue pour tous les joueurs, avec un cadre métallique et du cuir PU facile à nettoyer, supportant jusqu’à 125 kg de poids et s’adaptant à des utilisateurs mesurant entre 100 et 190 cm.

Après l’assise, un environnement sonore de qualité est l’un des éléments majeurs participant au confort de jeu. Redéfinissez l’écoute de votre musique, de vos jeux et de vos films avec le système d’enceintes sans fil Trust GXT 612 Cetic. Doté de la technologie Bluetooth, ce système offre une qualité audio exceptionnelle en plus d’une ambiance visuelle à l’aide de son éclairage RGB. Et pour personnaliser votre expérience, vous pouvez choisir parmi plusieurs modes de couleur.

Connectez-vous sans fil via le Bluetooth ou optez pour un câble 3.5mm pour une connexion directe. Avec une puissance de crête de 18W, cette enceinte fera vibrer l’ensemble de vos audios. S’inscrivant dans la démarche écoresponsable de Trust pour ces nouveaux équipements, le GXT 612 Cetic est également fabriqué avec 76% de plastiques recyclés, l’équilibre idéal pour apprécier vos sons tout en contribuant à la préservation de notre planète.

Pour parfaire votre immersion totale dans votre univers gaming, offrez-vous le confort de frappe clavier rétroéclairé GXT 836 Evocx. Avec des touches douces et réactives, assurez-vous une expérience de jeu précise allant jusqu’à 25 frappes simultanées grâce à son système anti-ghosting. Fabriqué à base de 78% de plastique recyclé, l’Evocx de Trust est également une option respectueuse de l’environnement.

Grâce à son éclairage LED RGB arc-en-ciel, le GXT 836 Evocx permet au joueur de choisir son ambiance idéale parmi les différents modes proposés. Avec des pieds en caoutchouc anti-dérapant et des touches dédiées médias ou jeux pour éviter les pressions accidentelles, vous profiterez d’un équipement aussi confortable que performant.

Le siège GXT 718 Rayzee est disponible au prix public indicatif de 89,99€.

Les enceintes GXT 612 Cetic dès novembre au prix public indicatif de 49,99€.

Le clavier GXT 836 Evocx est disponible au prix public indicatif de 24,99€.