Au cas où vous l’auriez manqué, Palia a été annoncé pour être lancé gratuitement sur Nintendo Switch pendant les fêtes de fin d’année. On sait désormais que ça sera le 15 décembre sur l’eShop, la date est déjà dans le calendrier des sorties.

Ce charmant jeu de simulation de vie free-to-play propose un monde époustouflant dans lequel il vous sera possible de bâtir la vie et la maison de vos rêves. Élucidez les mystères de cette aventure en constante évolution et tissez de nouvelles amitiés en chemin, que cela soit avec les personnages du jeu ou avec des joueurs et joueuses du monde entier.

Créez votre personnage et collectez des matériaux à travers les paysages et les biomes de Palia pour construire la maison de vos rêves. Palia est un jeu multijoueur en ligne relaxant dans lequel il est possible de visiter les maisons de ses amis et de découvrir ensemble un monde disposant d’une communauté bienveillante et accueillante.

Vous voulez échapper à l’agitation de votre vie quotidienne ? Votre nouveau foyer n’attend plus que vous ! Découvrez Palia, un nouveau monde époustouflant, et commencez votre voyage dans ce jeu de simulation de vie gratuit en multijoueur. Vous vous sentirez immédiatement comme chez vous ! Votre aventure commence tranquillement dans le village de Kilima, mais vous découvrirez rapidement que Palia a bien plus à offrir qu’une petite vie tranquille à la ferme…

Élucidez le mystère de la disparition de l’ancienne civilisation humaine aux côtés des autres joueurs apparaissant tout comme vous dans le monde de Palia.

Apprenez à connaître ses habitants, les Majiris, et développez des relations amicales ou amoureuses avec eux !

Participez à la vie de la communauté en perfectionnant vos compétences en matière de pêche, de chasse, d’agriculture, d’artisanat, de cuisine, et bien d’autres encore !

Créez une maison qui vous ressemble grâce à d’innombrables possibilités de décoration et de personnalisation.

Profitez de quêtes, d’histoires et de contenus inédits à chaque mise à jour de Palia.