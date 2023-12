The Pokémon Company annonce à l’instant qu’il partagerait plus d’informations sur le prochain chapitre DLC de Pokémon Écarlate et Violet, Le Disque Indigo, dès demain 15H chez nous. Soit, le 7 décembre à 23H au Japon (14:00 GMT / 09:00 EST / 06:00 PST).

Pour ce qui est du contenu exact de la présentation, aucune information pour le moment. À un peu plus d’une semaine de l’arrivée du Disque Indigo, le 14 décembre, et avec un aperçu du DLC déjà disponible, nous ne pouvons pas imaginer qu’il s’agira de quelque chose de révolutionnaire, ça sera certainement un trailer de présentation du trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo.