Rendez hommage au Pokémon GO des débuts avec des Pokémon découverts dans la région de Kanto.

Faites la fête comme en 2016 avec l’évènement Au-delà du temps de Pokémon GO qui aura lieu du 11 décembre 2023 à 10h au 15 décembre 2023 à 20h, heures locales. La région de Kanto est de retour sur le devant de la scène ! Des Pokémon découverts dans la région de Kanto apparaîtront plus fréquemment dans la nature lors de cet évènement. Attrapez Krabby, faites de Ponyta votre partenaire et rendez visite à Voltorbe et Goupix pendant cet évènement lors duquel vous obtiendrez le triple de PX pour chaque Pokémon attrapé.

Les fans du malicieux Métamorph auront le plaisir d’apprendre que le Pokémon Morphing prendra l’apparence de différents Pokémon tout au long de l’évènement. Méfiez-vous des Mystherbe, Smogo, Rhinocorne et Poissirène que vous croiserez dans la nature, vous pourriez avoir une surprise ! La chance vous sourira, puisque le nombre de Pokémon Chanceux que vous pouvez obtenir à coup sûr via des échanges passe de 15 à 25. Si, lors d’un échange, vous recevez un Pokémon qui était dans l’espace de stockage d’un autre Dresseur ou d’une autre Dresseuse depuis 2018, ce Pokémon deviendra à coup sûr un Pokémon Chanceux jusqu’à ce que cette limite de 25 soit atteinte.

De nombreuses opportunités de recherche s’offriront à vous avec une Étude spéciale, des Études de terrain et des Études ponctuelles. Dans l’Étude spéciale Voyages intemporels, le Professeur Willow fera appel à vous pour l’aider à découvrir les légendes de la région de Hisui. L’Étude ponctuelle de saison est axée sur l’obtention de PX et vous permettra de peut-être passer au niveau supérieur avant la fin de l’année 2023. Vous pourrez célébrer votre progression et recevoir des récompenses pour avoir atteint les niveaux 10, 20, 30 et 40. Cette Étude ponctuelle se termine le 31 décembre 2023 à 23h59, heure locale, alors profitez de cette mine de PX autant que vous le pouvez avant la fin de l’évènement ! Et ouvrez l’œil pour ne pas manquer une autre Étude ponctuelle axée sur l’ajout d’amis, qui offre en récompense des PX, des Poussières Étoiles et des Hyper Balls.

Pour une liste complète des Pokémon qui apparaîtront dans les Raids, rendez-vous sur le blog officiel de Niantic.

Le temps joue en votre faveur, Dresseurs et Dresseuses !