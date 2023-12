C’est l’information du jour qui fera pousser une petite larme pour les amoureux du jeu vidéo. L’Electronic Entertainment Expo, qui a été un incontournable de l’industrie du jeu depuis plus de vingt ans, est officiellement mort. Après une tentative de retour, voire deux, voire trois, après la Covid-19, l’Entertainment Software Association a annoncé aujourd’hui qu’elle mettait un terme définitif à l’événement.

L’E3 2020 a été entièrement annulé en raison de la pandémie. Le salon a fait un léger retour en 2021, mais uniquement en tant qu’événement numérique. En 2022, l’E3 a de nouveau été complètement annulé. Cette année, l’expo était censée faire son grand retour, mais une fois de plus, elle a été annulée.

Le Summer Game Fest a cherché à remplacer une partie de l’excitation de l’E3. Mais ça ne fonctionne pas aussi bien.

Stanley Pierre-Louis, président et directeur général de l’ESA, a déclaré dans un communiqué : « Après plus de deux décennies d’organisation d’un événement qui a servi de vitrine centrale à l’industrie américaine et mondiale du jeu vidéo, nous savons que l’ensemble de l’industrie, les joueurs et les médias, ont besoin d’un événement de grande envergure. Nous savons que l’ensemble du secteur, les joueurs comme les créateurs, ont une grande passion pour l’E3. Nous partageons cette passion. Nous savons qu’il est difficile de dire au revoir à un événement aussi apprécié, mais c’est la meilleure chose à faire étant donné les nouvelles possibilités qu’a notre industrie de toucher les fans et les partenaires ».