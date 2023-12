Prenez de l’avance et aidez Ashley à retrouver son père disparu avant la sortie d’Another Code: Recollection le vendredi 19 janvier 2024

15 décembre 2023 – Votre enquête va pouvoir commencer. Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent se lancer dans une aventure pleine de mystères avec la démo gratuite d’Another Code: Recollection sur Nintendo Switch. Pour plus de détails sur ce titre, regardez la bande-annonce Another Code: Recollection – Aperçu des aventures.

La sortie du jeu complet est prévue le 19 janvier 2024, mais les joueurs peuvent d’ores et déjà prendre de l’avance dans leur enquête grâce à une démo gratuite disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop. Cette démo comprend le premier chapitre d’Another Code: Mémoires doubles, le premier des jeux titres qui constituent Another Code: Recollection. Elle permet aux joueurs de commencer leur aventure en avance, et leur progression sera conservée dans la version finale du jeu.

Dans la démo, les joueurs incarnent Ashley, une jeune fille qui vient de recevoir une lettre de son père qu’elle croyait mort. Ce message déclenche une série de mystères et conduit la petite orpheline sur l’île étrange et lointaine de Blood Edward à la recherche de réponses. Ce début d’aventure vous donnera un aperçu des obstacles énigmatiques que vous rencontrerez… mais que trouverez-vous de l’autre côté ?

Another Code: Recollection comprend deux aventures riches et voilées de mystère : Another Code: Mémoires doubles et Another Code: Les Portes de la mémoire. Explorez le passé et découvrez la vérité cachée tout au long des deux jeux qui bénéficient de graphismes améliorés, d’environnements totalement explorables, de nouveaux doublages ainsi que d’énigmes et de musiques inédites. Des systèmes de navigation et d’indices optionnels ont également été ajoutés pour aider les joueurs en difficulté à résoudre les énigmes, à savoir où aller et quoi faire.

La démo d’Another Code: Recollection pour Nintendo Switch est actuellement disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop. Elle inclut le premier chapitre d’Another Code: Mémoires doubles, le premier des deux scénarios d’Another Code: Recollection. Le jeu complet sortira le vendredi 19 janvier.