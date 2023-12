Attendu pour le 19 Janvier 2024 (juste après les fêtes), Another Code: Recollection se dévoile un peu plus via un long « trailer overview » et surtout une démo !

Pour le moment, celle-ci est uniquement disponible sur le store US, mais il y a fort à parier qu’elle devrait également débarquer sur le store FR dans la journée ! Nous ne manquerons pas de vous tenir informés… Les plus impatient(e)s pourront se tourner vers le Store US et si vous ne savez pas comment faire, voici un guide qui vous y aidera (exclusivement pour la Nintendo Switch).

[MAJ] démo disponible partout dans le monde.

Des parents portés disparus. Des souvenirs perdus. Un sombre secret.

Menez l’enquête pour découvrir la vérité au fil de deux aventures pleines de mystères et entièrement améliorées dans Another Code: Recollection sur Nintendo Switch.

Résolvez des énigmes, rassemblez des indices et levez le voile sur le passé d’Ashley Mizuki Robins pour découvrir la vérité sur ses parents à travers deux aventures. Faites voile vers l’île de Blood Edward dans Mémoires doubles, puis découvrez les environs de Lake Juliet dans Les Portes de la mémoire, la suite qui se déroule deux ans plus tard.

