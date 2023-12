On l’avait presque oublié. Annoncé en avril 2022 avec la promesse d’une présentation dédiée quelques semaines après, El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster a depuis disparu des radars jusqu’à aujourd’hui.

Rainy Frog a indiqué aujourd’hui que le jeu sera lancé le 28 avril 2024. El Shaddai : Ascension of the Metatron HD Remaster est une version mise à jour du jeu de 2011 (voir plus bas).

Présentation officielle d’El Shaddai:

El Shaddai : Ascension of the Metatron, sorti en 2011, est un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne unique en son genre, avec une construction du monde profondément artistique, une esthétique exceptionnelle et des batailles palpitantes. Faites l’expérience d’un incroyable mélange d’action de type plateforme 2D et d’un monde 3D coloré dans un cadre exceptionnel.

Le cadre artistique d’El Shaddai vise à fournir un monde semblable à une toile qui change de manière organique au fur et à mesure que vous progressez dans l’aventure. Le monde change constamment de manière créative et innovante, voire nostalgique.

Vous n’aurez que quatre boutons : saut, attaque, garde et vol d’arme. Mais cette façon simple de procéder est plus profonde qu’il n’y paraît. Il n’y a pas besoin de manuels ou de guides pour entrer dans le jeu, mais si quelqu’un est prêt à approfondir les mécanismes, le jeu offrira une expérience d’action basée sur le timing, profonde, précise et gratifiante. La devise du jeu El Shaddai a toujours été « facile mais profond ». De nombreux mécanismes du jeu, tels que les systèmes d’attaque et de défense, ont été soigneusement créés pour offrir la meilleure sensation de jeu possible.

En savoir plus :

« El Shaddai: Ascension of the Metatron » est un jeu vidéo d’action développé par Ignition Tokyo et édité par Ignition Entertainment. Il a été initialement publié en 2011 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Le jeu est dirigé par Sawaki Takeyasu, qui a précédemment travaillé sur des jeux tels que « Devil May Cry » et « Okami ». Le gameplay d’El Shaddai est un mélange d’action et de plates-formes, mettant l’accent sur les combats à l’arme blanche. Les joueurs peuvent utiliser trois types d’armes différentes au combat, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients.

L’esthétique visuelle du jeu est remarquable, avec des graphismes et des designs de personnages uniques créés par Takeyasu, donnant à El Shaddai une apparence distincte et artistique. Les environnements du jeu changent fréquemment, offrant une variété visuelle tout au long de l’aventure. La bande sonore accompagne l’expérience de manière immersive, complétant l’atmosphère mystique du jeu. Les musiques, composées par Masato Kouda, ajoutent une couche supplémentaire d’émotion à l’histoire.

Bien que le jeu ait reçu des éloges pour son esthétique et son expérience artistique, certains critiques ont noté des aspects de gameplay répétitifs. Cependant, El Shaddai: Ascension of the Metatron est souvent salué pour son originalité et son ambition artistique.

« El Shaddai: Ascension of the Metatron » s’inspire du Livre d’Hénoch, un texte apocryphe qui explore des thèmes religieux et mythologiques. L’histoire du jeu suit Enoch, un homme choisi par Dieu pour une mission importante. Voici un résumé de l’histoire complète du jeu :

L’intrigue commence avec Dieu, appelé ici « Le Créateur », qui est mécontent de l’humanité corrompue par les anges déchus qui ont désobéi à ses ordres. Pour remédier à la situation, le Créateur choisit Enoch, un humain vertueux, pour traquer et éliminer sept anges déchus qui ont perdu leur pureté et menacent d’amener l’apocalypse. Enoch est accompagné par Lucifel, un ange déchu qui a choisi de rester neutre dans la guerre entre le Créateur et les anges rebelles. Lucifel assiste Enoch dans sa quête en fournissant des conseils et des informations, tout en exprimant une certaine admiration pour la race humaine.

Le joueur traverse différentes zones, chacune associée à un ange déchu spécifique. Ces environnements sont conçus de manière artistique et reflètent l’approche visuelle unique du jeu. Au fur et à mesure que Enoch progresse, il se bat contre des créatures mystiques et des anges corrompus, utilisant une variété d’armes à son avantage. Au cours de son périple, Enoch découvre que la corruption des anges déchus est liée à la tour de Babel, qui sert de nexus entre le Ciel et la Terre. La tour a été corrompue par les déchus et devient un lieu central dans l’intrigue du jeu. Enoch doit affronter des épreuves et des combats contre les anges déchus, chacun ayant sa propre personnalité et ses propres motifs. Lucifel, tout en aidant Enoch, révèle progressivement ses propres intentions et les implications plus profondes de la quête de l’humain. Les dialogues entre Enoch et Lucifel explorent des thèmes tels que la foi, la rédemption et la nature de l’humanité.

Vers la fin du jeu, Enoch atteint la tour de Babel et affronte les anges déchus responsables de la corruption. Les événements prennent une tournure mystique et métaphysique, mettant en lumière la relation complexe entre le Créateur, les anges et l’humanité.