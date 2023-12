Comme chaque années nous avons demandé à l’équipe quels ont été leurs coups de coeurs de l’année sur Nintendo Switch mais aussi quelles ont été leurs plus grosses déceptions. Donc place à l’équipe et à leurs tops/flops de l’année. Cette année nous avons gardé notre fonctionnement, nous avons demandé jusqu’à 3 tops et 3 flops pour chacun, avec une explication de son choix.

Les TOPS et FLOP de l’équipe

(les jeux qu’ils ont préféré cette année et ceux qui les ont moins conquis)

Lordo

Brotato est sûrement l’un des meilleurs jeux du genre que j’ai fait, tellement addictif, des sessions courtes, il reprend le principe des survivors (comme Vampire Survivor) tout en améliorant la recette, les autres jeux du genre se retrouve fadasses après avoir joué à Brotato. Disgaea 7 est sûrement le meilleur de toute la licence, il réussit à gommer toutes les horreurs de Disgaa 6 qui était lui le pire de toute la licence, un chef d’oeuvre ! Quant à Persona 5 Tactica, je pense que rien qu’avec Persona dans le titre je n’ai pas réussi à être déçu, toujours aussi agréable de retrouver nos Voleurs Fantôme.

Concernant mon flop, Le Retour de Détective Pikachu m’a ennuyé en plus d’avoir un aspect technique aux fraises. Je pense que Dragon Quest Monster est ma plus grosse deception de l’année, le jeu est tellement daté que ce soit dans ses mécaniques, son histoire (voir rétrograde) et son gameplay que malgré le côté addictif la sauce ne prend pas, dommage j’aurais tellement aimer que ce soit mon jeux de cette fin d’année. Et Sea of Stars, le bijoux qu’on attendait, qui est bien là visuellement mais tellement creux en termes d’histoire et de gameplay, dommage.

Angelus947

Zelda étant très attendu ;

Hades était un super jeu que j’ai poncé ;

Vampire Survivors au top et qui se joue n’importe où n’importe quand.

Mon flop : Blaloo Blalympia…. Sans commentaire, autant voir le test ^^

LarryL

Dans les tops, deux excellents jeux narratifs indépendants qui m’ont accrochés de bout en bout. Stray Gods était une superbe histoire alors que The Cosmic Wheel Sisterhood a réussi à allier création de cartes et cartomancie. The Excavation of Hob’s Barrow est le jeu qui m’a réconcilié avec le point’n’click. Une histoire exceptionnelle, un gameplay captivant…

Côté flop, Samba de Amigo promettait une alternative à Just Dance mais a finalement proposé pas grand-chose de plus. Farming Simulator 23 était indigeste sur la Nintendo Switch et Roller Drama avait placé la barre très haute mais n’a pas réussi à tenir toutes ses promesses.

FireChat♂

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom m’a conquis. En tant que fan de Breath of the Wild, je ne pouvais rêver d’une suite aussi grandiose que Tears of the Kingdom. Le gameplay est totalement innovant et permet une liberté (et une certaine créativité !) que je n’avais jamais rencontrée auparavant. J’ai pris un immense plaisir à y jouer.

Super Mario Bros. Wonder est une vague de fraîcheur. Ce jeu t’envoie des bonnes ondes. Il est beau, vivant et si agréable à parcourir. Les fleurs cancan ajoutent une touche d’humour tellement bienvenue, et les fleurs prodiges forment un rendez-vous incontournable qui nous surprend à chaque niveau.

Fire_akuma

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, forcément, pour l’impact que ce jeu va avoir sur l’industrie en devant une nouvelle norme. Pikmin 4, car il est très bon et va enfin lancer la série comme il se doit, et Octopath Traveler II, car c’est ma petite surprise du début d’année. Bon par contre, on m’empêchera pas de dire que le GOTY est Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed.

Mon flop c’est sans aucun doute possible Le Retour de Détective Pikachu ! Aucun fond de jeu, mou, lent, fastidieux, c’est le pire du jeu-vidéo pour moi. Kirby réchauffé de la Wii à la Nintendo Switch, c’était déjà pas top sur Wii, alors … Et Baten Kaitos Origins, bordel, rien faire à part un filtre HD en 2023 c’est non, on le veut traduit.

Akiko

1/ Zelda Tears of the Kingdom

J’ai vraiment aimé replonger en Hyrule avec ce jeu. Les vilains monstres mécaniques ont disparu, ce qui me permet d’explorer librement les trois niveaux que propose le jeu. Il compte un plus vaste terrain de jeu avec un scénario plus travaillé : nombreuses quêtes, des secrets à découvrir…

2/ Fae Farm

Au départ sceptique quant à la thématique féérique, j’ai vraiment adoré ce nouveau jeu de farming. Il ressemble à un Stardew Valley, en surement moins complet, mais il est ultra soigné pour rendre l’expérience des joueurs la meilleure possible.

3/ Astral Ascent

Sortie en fin d’année, ce petit rogue lite en 2D est vraiment très addictif. On y retrouve une progression en « salle » comme dans Hadès avec des choix d’armes ou de sorts à faire tout au long de notre progression. Les décors en pixel art sont somptueux et le gameplay carrément addictif.

Flop -> Fashion Dreamer.

C’est même pas que le jeu est nul. Il y a plein d’idées, mais qu’est-ce qu’on s’ennuie…

Tyrannus

Pour les tops, Pikmin 4 est pour moi mon gros coup de cœur de 2023 sur Nintendo Switch, coloré, très addictif avec une durée de vie solide, le titre a tout pour plaire à toute la famille. Super Mario, parce que c’est Super Mario, mais surtout parce que le jeu est beau, fluide, fun seul ou à plusieurs et Metroid Prime parce que c’est l’un des jeux Remastered que j’attendais beaucoup et que les développeurs ont fait un remaster de fou et pas un simple portage comme on a pu le voir par le passé pour certains titres.

Côté flops, Hogwarts Legacy en est un, parce que pratiquement aucune communication n’a été faite sur la version Switch, à se demander si le jeu allait voir le jour ou pas, c’est le genre de situation qui laisse présager un portage bâclé. À voir donc mais j’ai peur.

Du côté de Disney Dreamlight Valley, le jeu est resté un moment en accès anticipé payant et aurait dû basculer en free to play courant 2023. Finalement, l’accès anticipé se termine et le jeu va rester payant. Le pire dans l’histoire est que la version Switch est vendue en boîte… mais sans cartouche, uniquement avec un code à usage unique et au prix fort. Zéro pointé.

Kujo Jotaro

Histoire de ne pas parler de Mario Wonder, je cite des jeux chers à mon cœur : Persona 4 Golden et Kof 13 sont certes des portages mais sont des valeurs sûres dans leurs catégories (Kof 13 reste le plus beau jeu de combat 2D à ce jour, en plus d’être très complet et jouable).

Tetsudou Nippon! est lui un FMV (full motion video) dans lequel on pilote un train dans la campagne japonaise. C’est le 4ème à sortir sur Switch, au Japon uniquement. Le gameplay est facile d’accès (mais pas si évident si on veut décrocher la meilleure note). Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de comprendre la langue pour y jouer. Les paysages sont cette fois très jolis (une large rivière, des montagnes, des cerisiers en fleur) et donnent vraiment envie de partir là-bas en vacances.

Pour les flops, Omen of Sorrow est un jeu de combat moche et mou. Les coups ne sont pas du tout impressionnants (et sortent mal), les personnages sont peu charismatiques. Le mode histoire est incompréhensible. Seule la musique est chouette.

Sonic Superstars n’est pas vraiment un flop, mais sa difficulté à l’ancienne, surtout celle des boss dans le dernier tiers du jeu, m’a valu plusieurs fois des jets de manette (dans le canapé seulement hein… C’est que ça coûte cher ces manettes) et je ne suis pas prêt de revenir dessus pour le finir avec les autres personnages, comme sur Sonic Mania.

Wizzy le Nerd

J’ai aimé à la folie Super Mario Bros. Wonder mais j’ai préféré être audacieux et laisser la place à 2 jeux indés que je trouve remarquables – exceptionnels même – dans leur proposition de game design et dans leur direction artistique. Chants of Sennaar et Cocoon, c’est juste du « jamais joué » !

Pour les flops, je sens que les concepteurs de Gripper ont du talent, mais ils le gâchent par des choix que, j’estime, douteux et Lost Dream: Darkness, c’est juste du comique involontaire à l’état brut.

Cooky

Quelle belle surprise que Crime O’Clock ! Un jeu original et ingénieux dans sa conception. Nous ne savions pas bien à quoi nous attendre, et pourtant…!

Cette année encore, nous avons été confronté à bon nombre de jeux à destination des bambins d’une qualité médiocre. S’il est toujours discutable de laisser les enfants devant un écran, il l’est d’autant plus lorsque la qualité du titre est aussi misérable. Pouvons-nous un jour espérer des jeux ludiques, intéractifs, adaptés, et surtout, de bonne qualité, à destination des plus jeunes ? Amis développeurs, à vous de jouer !

Linadonia

Pour les tops : Warhammer 40k pour le retour aux sources du doom-like qui fonctionne très bien, Dr. Fetus est un Puyo Puyo super fun avec les mécaniques de la série Meat Boy et Breakers Collection pour remettre en avant un jeu de versus à la Street Fighter, plus simple dans l’éxecution mais tellement plaisant à jouer. Pour les flops : Fate, en lorgnant dans plusieurs genres, il n’en réussit réellement aucun et le jeu est fade. Mario Wonder est un bon plateformer mais une fois passé la surprise des fleurs LSD, on se retrouve avec un jeu trop simple par rapport au reste de la série, des power-ups peu intéressants et assez classiques malgré quelques nouveautés comme les badges. Quant à Mortal Kombat 1, le travail sur Switch est de plus en plus honteux au fur et à mesure des épisodes et je ne suis pas un fan des jeux de versus avec des assists.

Hadratoze

Disgaea 7 est juste un véritable épisode de la longue série des Disgaea et il fait le café. Super Mario Wonder arrive à révolutionner la formule des Super Mario en 2D et il est agréable en solo comme à plusieurs. Super Mario RPG Remake sort enfin en français et il est de toute beauté avec quelques nouvelles mécaniques et un new game +.

Pour les flop, Peppa Pig 2 est la même arnaque que le 1er avec juste des nouvelles localisations, mais nous pourrions dire que c’est pour les enfants sauf que ça fait cher les 40€ pour un jeu avec des animations du dessin animé.

Pokémon Violet/Écarlate est buggé malgré plein de bonnes idées, dont certains aspects vraiment gênants plus des lags un peu partout. Les raids sont pas dingues, plein de limitations (comme aller dans les magasins) malgré une bonne histoire, un monde ouvert.

Martien

En top 1, retrouver un héros tel que John Marston après toutes ces années, c’est une jolie madeleine de Proust que nous offre Nintendo sur Switch. En top 2 et 3, ce sont deux jeux de courses qui concourent dans des catégories bien différentes mais qui valent tous les deux le détour.

Pour les flops, le premier Hot Wheels Unleashed 2 est trop quelconque, le second F-Zero 99 laisse trop de place à l’aléatoire et le dernier sur le Puy du Fou surfe sur un lieu connu et ne propose rien de bien, un peu comme les jeux Fort Boyard et autres adaptations télés.

Kurosekai

La barrière de la langue n’étant pas un problème et en fan de la saga Trails, The Legend of Heroes: Trails into Reverie est une très belle conclusion d’arc et un RPG de très grande qualité.

Les autres Top sont des recommandations personnelles en FR pour amoureux de JRPG et de tactical RPG. Mention spéciale à Star Ocean qui aurait pu être dans le Top ou encore YS X -Nordics – s’il était déja sorti en Occident.

Redemption Reaper est incontestablement un gros Flop en vu de la promotion effectuée autour de ce jeu indépendant en mettant en avant de gros noms du tactical pour un résultat assez moyen.

Tales of Symphonia Remastered est de base un chef d’oeuvre du RPG mais aujourd’hui un Remaster fainéant et à sa sortie assez bugué. Les derniers patchs améliorent grandement l’expérience.

Quant à Baten Kaitos, la traduction uniquement anglaise de Origins est un gros flop et la plus grosse honte de cette année.

Pimouss

TOP Brotato Dredge Have a nice death FLOP Mars Base

Brotato et Have a Nice Death sont des jeux addictifs comme Hades, Dredge est un bon jeu de pêche avec une histoire intéressante. Mars Base est un jeu de ferme qui aurait pu être plus intéressant si on comprenait ce que l’on devait faire.

Reader

Grand fan de Until Dawn, je suis très content d’avoir pu faire Man of Medan sur Nintendo Switch ! Certes le jeu n’existe qu’en version numérique (pour le moment ?) et des concessions graphiques ont dû être faites, mais on prend tout de même du plaisir à suivre cette histoire (parfois un peu tordue, comme dans un vrai film d’horreur).

Everybody 1-2-Switch ! a clairement fait mouche avec son mode méga multi-joueurs, auprès des collègues pour la pause méridienne (mais il faut vraiment être une dizaine pour réellement en profiter).

Quant aux Schtroumpfs 2, malgré ses imperfections (notamment la pauvreté de son bestiaire et la redondance des phases de shoot), s’avère un jeu de plateformes très recommandable, surtout pour les plus jeunes. Il est graphiquement très réussi, ce qui ne gâche rien !

Au niveau des déceptions, il y a la démo de Dragon Quest Monsters… Bien qu’aguiché par les différentes bandes-annonces du jeu, j’ai été plutôt déçu par ce qui a été présenté dans la démo… J’attends les retours de la version complète, mais à l’heure actuelle, il ne fait plus partie de ma liste.



xFlamx

Il y a eu beaucoup de bons jeux cette année, toute plateforme confondue. Difficile de faire un top lorsque vous devez vous résoudre à ne pas y intégrer Fae Farm, Octopath Traveler II, Sea of Stars et Super Mario RPG.

En revanche, parmi les « gros titres » de 2023, pas réellement de flop cette année pour moi hormis Hogwarts Legacy qui arrive sur Nintendo Switch bien trop longtemps après la hype.

Virginie8776

Fae Farm est un très bon jeu mêlant simulation de ferme et RPG. Big Farm Story est un jeu uniquement de simulation de ferme mais tellement relaxant et agréable à faire. No Place Like Home intègre un concept différent des autres jeux de simulation de ferme avec le nettoyage d’environnement plutôt satisfaisant.

Everdream est un très bon jeu sur les autres plateformes. Malheureusement sur Nintendo Switch il est buggué. Les autres jeux sont de belles expériences de jeux de simulation et No Place Like Home a proposé un concept nouveau avec le nettoyage d’environnement très relaxant.

Garden Buddies est un jeu qui était quasiment injouable. Dommage car le concept paraissait sympa.

Et vous ? Quels ont été vos jeux préférés sortie en 2023 et ceux qui vous ont déçu ? N’hésitez pas à nous en faires part en commentaire !